Pag-uusap ng Amerika at Pamahalaang Taliban para sa Kasunduan sa Pagpapalitan ng Bilanggo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dalawang opisyal ng Amerika ang nakipagpulong sa Kabul kasama ang mga lider ng Taliban upang talakayin ang sitwasyon ng mga Amerikano na ikinulong sa Afghanistan. Ang mga negosyasyong ito ay maaaring humantong sa isang kasunduan sa pagpapalitan ng bilanggo sa pagitan ng dalawang bansa.
Mga kalahok sa pulong:
Adam Bohrer – Espesyal na Kinatawan ng Amerika para sa mga Bilanggo
Zalmay Khalilzad – Dating kinatawan ng Amerika sa Afghanistan
Amir Khan Muttaqi – Tagapangasiwa ng Ministry of Foreign Affairs ng Taliban
Mullah Abdul Ghani Baradar – Pangalawang Punong Ministro para sa Ekonomiya
Sa pulong, tinalakay ng Taliban ang oportunidad sa pamumuhunan sa Afghanistan, kabilang ang pagmimina, at nagreklamo rin tungkol sa mga sanksyon ng Amerika, hinihikayat ang mga Amerikano na mas piliin ang kooperasyon kaysa konfrontasyon.
Mga hamon sa negosasyon:
Ang kaso ni Mahmoud Habibi, isang Amerikanong-Afghan, ang pangunahing balakid sa mas malalim na pakikipag-ugnayan. May $5 milyon na gantimpala para sa impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan.
Kabul ay itinanggi ang anumang papel sa pagkawala niya noong 2022 at wala pa ring katiyakan sa kanyang kalagayan matapos ang tatlong taon.
Noong nakaraang taon, tinanggihan ng Taliban ang alok na palitan si Habibi kay Mohammad Rahim, huling Afghan na bilanggo sa Guantanamo at malapit sa Osama bin Laden.
Iba pang detalye:
Bagamat bumalik ang Taliban sa kapangyarihan noong Agosto 2021, marami nang dayuhan ang naaresto sa Afghanistan.
Nakapagpalaya na rin ang Amerika ng ilang bilanggo, kabilang ang mekaniko ng eroplano na si George Gleizman at isang Afghan na nahatulan sa droga at terorismo, kapalit ng dalawang Amerikano.
Ang Taliban ay paulit-ulit na nagpahayag ng hangaring magkaroon ng mabuting relasyon sa mundo, partikular sa Amerika, sa kabila ng dalawang dekadang digmaan.
