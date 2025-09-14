Dating Chief of Staff ng Israel, Inihayag ang Nakakatakot na Bilang ng Mga Biktima sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inamin ni Hertzi Halevi, dating Chief of Staff ng Israel, na mahigit 200,000 Palestino ang napatay o nasugatan sa digmaan sa Gaza, na higit sa 10% ng populasyon ng rehiyon na humigit-kumulang 2.2 milyong tao.
Pangunahing Punto ng Kanyang Pahayag:
Ang mga operasyon militar ay hindi kailanman nilimitahan ng mga legal na tagapayo ng militar, ibig sabihin, walang aktuwal na legal na hadlang sa mga desisyong militar.
Bagama’t sinabi niyang ang militar ng Israel ay kumikilos "ayon sa internasyonal na batas ng humanitaryo," inilarawan niya ang digmaan bilang hindi banayad, at sinabi niyang "tinanggal ang mga guwantes mula pa sa unang minuto."
Binanggit na ang mga military lawyers ng Israel ay walang papel sa paglimita sa operasyon, kundi ang pangunahing tungkulin nila ay mapaniwala ang pandaigdigang komunidad sa legalidad ng aksyon ng militar.
Ayon sa mga nakalantad na intelligence data ng Israel, mahigit 80% ng mga namatay ay mga sibilyan, kahit na ang Ministry of Health sa Gaza ay hindi naghihiwalay ng mga sibilyan sa mga combatants.
Sinabi ni Halevi na ang Israel ay hindi gumawa ng mas matinding hakbang bago ang Oktubre 7, at inamin na ang resulta ay katastrofiko.
Ang pahayag na ito ay mahalagang opisyal na pagkilala sa totoong bilang ng mga biktima sa Gaza, matapos madalas na tanggihan ng mga opisyal ng Israel ang mga estadistika ng Ministry of Health sa Gaza at ituring itong "propaganda ng Hamas."
