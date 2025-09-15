Pagsisimula ng Taon ng Pag-aaral sa mga Hawzah sa Tehran Kasabay ng Babala Tungkol sa Pagkawala ng Identidad ng mga Mag-aaral ng Dini at Panganib ng D

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinukoy ni Ayatollah Rashad ang paggamit ng salitang “katumbas” sa mga sertipiko ng hawzah bilang isang “kalunos-lunos” na hakbang at senyales ng “kawalang-tiwala sa sarili” sa harap ng ibang institusyon. Binanggit niya rin na ang paggabay sa mga estudyante patungo sa trabahong labas sa hawzah at ang pag-usbong ng “dualismo” at “Hojjatoleslam na nakasuot ng suit” ay malalaking banta sa proseso ng edukasyong espiritwal.
Iginanap ang seremonya ng pagsisimula ng taon ng pag-aaral ng mga hawzah sa Tehran sa Banal na Dambana ni Imam Khomeini (RA) na dinaluhan ng mga opisyal, direktor, guro, at mga estudyante.
Sa kanyang talumpati, pinapurihan ni Ayatollah Ali-Akbar Rashad, pinuno ng Lupon ng mga Hawzah sa Tehran, ang mga guro at estudyante, at binigyang-diin ang determinasyon ng komunidad ng hawzah na ipagpatuloy ang landas ni Imam Khomeini (RA) at sundin ang mga tagubilin niya, sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga karapat-dapat na kahalili at sa pamamagitan ng mga aral ng Ahlul-Bayt (AS).
Mga Nakamit ng Hawzah sa Nakaraang Apat na Dekada
Binanggit ni Ayatollah Rashad ang “dynamic na proseso ng espiritwal at intelektwal na pagbabago at pagpapaunlad” ng mga hawzah, at tinukoy ang mga nakamit sa nakalipas na apat hanggang limang dekada sa larangan ng “istruktural na organisasyon”, “pagpapahusay ng sistema”, “pagbabago sa edukasyon at moral na pagtuturo”, “pagpapalalim ng ugnayan sa lipunan”, “pagpapalakas ng kasanayan”, at “pagkakaroon ng impluwensya sa kabataan” bilang natatangi kahit sa nakalipas na apat na siglo.
Babala Tungkol sa Pagkawala ng Identidad ng Hawzah
Tinukoy niya ang pangunahing paksa ng kanyang talumpati bilang “malaking banta”: ang “pagkawala at pagkaligaw ng identitad sa mga estudyante”. Bagaman nakamit ng hawzah ang kahanga-hangang pag-unlad, may mga pagkakataong nawala at ang pangunahing panganib ay ang pagkawala ng identitad ng hawzah.
Puna sa Diploma-ismo at Inangkat na Modelo ng Edukasyon
Binigyang-diin ni Ayatollah Rashad ang panganib ng impluwensya ng mga banyagang sistema ng edukasyon at tinukoy ang hawzah bilang “pinakamatanda at pinakamatatag na buhay na institusyong pang-agham sa mundo”. Ang pagkakaroon ng diploma ay maganda, ngunit ang sobra-sobrang pagtutok dito ay isang malaking panganib.
Tinuligsa niya ang paggamit ng “katumbas” sa mga sertipiko at ang paggabay sa mga estudyante patungo sa trabahong labas sa hawzah, na nagreresulta sa dualismo at “Hojjatoleslam na nakasuot ng suit”, bilang seryosong problema sa moral na paghubog ng estudyante. Binanggit niya na kahit walang tradisyunal na kasuotan ng hawzah, dapat makita ang identitad ng isang estudyante sa kanyang kilos, asal, at pananalita.
Pangunahing Pagkakaiba ng Hawzah sa Ibang Institusyong Pang-edukasyon
Ipinunto ni Ayatollah Rashad ang “panghabambuhay na identitad ng estudyanteng hawzah”, “patuloy na ugnayan sa pag-aaral”, at ang sabayang proseso ng “pag-aaral at moral na paghubog” bilang pangunahing pagkakaiba ng hawzah sa ibang institusyon. Ang pangunahing layunin ay “paglinang ng tao”, na natutupad lamang sa pamamagitan ng “pagsasama ng sarili ng estudyante sa pagkatao ng guro” at pag-ularan ang kanyang pamumuhay at estilo.
Identidad ng Estudyanteng Hawzah at Kasuotan ng Klerigo
Binanggit ni Ayatollah Rashad na ang identitad ng estudyanteng hawzah ay kaakibat ng kanyang kasuotan. Ang tradisyunal na kasuotan ng klerigo ay isang “pangrelihiyon at nagpapalakas ng identitad”, at ang pagiging tapat dito ay senyales ng pagsunod sa tradisyon ng Propeta Muhammad (SAW) at ng orihinal na kulturang Iran-Islam. Binigyang-diin niya ang “maayos na pananamit”, “kalinisan”, at “kaayusan” bilang tungkulin ng mga estudyante, at tinutulan ang mga labis na nakakaakit na modelo na labas sa karangalan ng pagiging estudyante ng hawzah.
Kontemporaryong Fiqh at Pangangailangan ng Panahon
Sa pagtatapos, pinapurihan ni Ayatollah Rashad ang serbisyo ni Ayatollah Shab-Zanddar sa pagtatatag ng “Opisina ng Kontemporaryong Fiqh”, at binanggit na higit sa isang daang guro ang nagpakita ng interes na magturo dito. Ang hakbang na ito ay malaking tulong sa pagtugon sa pangangailangan ng panahon at pagpapalalim ng pananaliksik sa hawzah.
