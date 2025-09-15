Ang Kamakailang Lindol sa Afghanistan ay Kumitil ng Buhay ng 268 Estudyante

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa Ministri ng Edukasyon ng pansamantalang pamahalaan ng Afghanistan, 268 estudyante ang namatay at 862 iba pa a nasugatan dahil sa kamakailang lindol sa bansa.
Iniulat ng Ahensya ng Balita ng Ahlul-Bayt (ABNA) na sa pinakahuling ulat ng Ministri ng Edukasyon, dulot ng malakas na lindol sa silangang bahagi ng Afghanistan, mayroong 862 estudyante na nasugatan at humigit-kumulang 200,000 estudyante ang hindi nakapag-aral.
Ayon sa Ministri, 53 paaralan ang ganap na nasira habang 253 ang bahagyang nasira. Hinimok nila ang agarang muling pagtatayo ng mga paaralan at pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga estudyante.
Dagdag pa nila, maraming mga estudyanteng apektado ng lindol ang nakararanas ng pisikal at emosyonal na problema at nangangailangan ng agarang tulong.
Ang lindol, na naganap noong gabi ng ika-9 ng Shahrivar (30 Agosto), kasama ang mga aftershocks sa silangang Afghanistan, ay kumitil ng buhay ng hindi bababa sa 2,200 katao at nagwasak ng libu-libong tahanan. Ayon sa ulat ng Save the Children, humigit-kumulang 260,000 bata ang naapektuhan ng sakuna.
