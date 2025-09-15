Isang Martir sa Pag-atake ng Israeli Drone sa Timog Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Ministri ng Kalusugan ng Lebanon, isang tao ang namatay sa pag-atake ng Israeli drone sa timog ng bansa.
Sa isang Lebanese citizen ang naging martir noong gabi ng Linggo matapos tamaan ng drone attack ng Israeli military ang isang sasakyan sa bayan ng Burj Qalaweh sa timog Lebanon.
Sa pahayag nito, sinabi ng Ministri ng Kalusugan: ang aerial attack ng Israeli enemy sa sasakyan sa Burj Qalaweh ay ikinamatay ng isang tao.
Ang pag-atakeng ito ay naganap makalipas ang dalawang araw mula sa isang katulad na pag-atake sa bayan ng Aytarun, kung saan isang tao rin ang namatay. Noong nakaraang linggo, ang mga aerial attack ng Israel sa silangang Lebanon ay ikinamatay ng hindi bababa sa limang tao. Ayon sa Israeli military, ang mga pag-atakeng ito ay target ang posisyon ng Hezbollah.
Mula Oktubre 2023 hanggang Setyembre 2024, nagsagawa ang Israel ng malawakang digmaan laban sa Lebanon na nag-iwan ng mahigit 4,000 martir at humigit-kumulang 17,000 nasugatan. Bagaman pumirma ng ceasefire agreement ang Hezbollah at Israel noong Nobyembre 2024, nilabag ng Tel Aviv ang kasunduang ito ng higit 3,000 beses. Ayon sa opisyal na tala, nagdulot ito ng kamatayan ng hindi bababa sa 270 katao at pagkakasugat ng 610.
Ayon sa kasunduan, dapat umatras ang Hezbollah mula sa rehiyon ng timog ng Ilog Litani at ang armas ay mananatiling nasa ilalim lamang ng kontrol ng opisyal na puwersa ng Lebanon. Bilang kapalit, nangakong ititigil ng Israel ang mga operasyon militar at umatras mula sa mga kamakailang sinakop na lugar, ngunit patuloy nilang pinananatili ang kanilang pwersa sa limang burol sa timog at nagsasagawa ng araw-araw na aerial attacks.
Bukod sa Lebanon, matagal nang sinakop ng Israel ang Palestine at ilang bahagi ng Syria, at patuloy nitong tinatanggihan ang pagpapatupad ng solusyon para sa isang malayang Estado ng Palestine na may kabisera sa Silangang Jerusalem sa mga hangganan bago ang 1967.
…………….
328
Your Comment