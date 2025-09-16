Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa mga nakaraang araw, ginugunita ng mga Lebanese ang mga hindi pangkaraniwang krimen ng Israel sa Lebanon—mula sa pagsabog ng mga pager hanggang sa pagpatay sa mga nakatataas na lider ng Hezbollah. Dahil dito, ang Setyembre ng nakaraang taon ay naging isang buwan na hindi malilimutan para sa mga Lebanese.
Mula sa simula ng Operation Storm of Al-Aqsa, pumasok ang Hezbollah ng Lebanon sa pakikipaglaban laban sa agresyon ng Israel upang ipagtanggol ang mga inaapi sa Gaza at mapanatili ang seguridad at integridad ng Lebanon. Araw-araw, nagsagawa ang Hezbollah ng dose-dosenang operasyon laban sa hilagang bahagi ng teritoryong sinakop, na nagdulot ng pag-alis ng mga residente sa mga lugar na iyon.
Kasaysayan ng Israel ay puno ng mga pagpatay at pag-atake sa tuwing nabibigo sila sa direktang labanan. Sa kontekstong ito, bilang tugon sa matinding pinsalang dulot ng Hezbollah, ginamit ng Israel ang mga assassination squad laban sa mga mamamayan at lider ng Lebanon. Isa sa pinakamalalaking krimen laban sa sangkatauhan ang pagsabog ng mga pager na nakaayos sa dalawang magkakasunod na araw, na nagdulot ng libu-libong sugatan at nasawi.
Ayon kay Sheikh Hassan Nasrallah, dating Secretary General ng Hezbollah:
"Noong Martes, tinarget ng kaaway ang 4,000 pager. Kinabukasan, sa muling pagsabog, layunin nilang patayin ang 5,000 katao. Ang pagpatay noong Martes at Miyerkules ay isang krimen sa digmaan at deklarasyon ng digmaan laban sa Lebanon."
Kasunod nito, ang sunud-sunod na pagpatay sa mga nakatataas na lider ng Hezbollah, kasama na ang pagpatay kay Sheikh Nasrallah, ay isa sa pinakamatinding hampas ng Israel sa katawan ng paglaban sa Lebanon. Sa kabila ng isang taon mula sa mga trahedyang ito at sa mga pagbabagong politikal na may pakikialam ng Amerika at Kanluranin, nananatiling buhay ang Hezbollah at nagpapatuloy sa kanilang estratehikong pagtitiis sa landas ng paglaban.
Ayon kay Zulfikar Daher, isang media activist sa Al-Manar:
"Setyembre ngayong taon ay isang mabigat na buwan, dala ang mga sakripisyo ng nakaraang taon. Ang mga lider, na pinangungunahan ni Sheikh Hassan Nasrallah, kasama ang iba pang mga kasama, ay nagpapatibay at nagpaunlad sa kapasidad ng paglaban. Ang atake ay pangunahing tumarget sa Timog, Bekaa, at paligid ng Timog, ngunit hindi nakaligtas ang Beirut at hilagang bahagi ng Lebanon."
Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, ang Hezbollah at ang kanilang mga tao ay ipinakita ang alamat ng pagtitiis, na nagbibigay ng aral sa buong rehiyon. Hindi nagtagumpay ang kaaway sa layunin nitong sirain ang paglaban, kaya ang Hezbollah, ang kanilang mga tao, at ang Lebanon ay lumabas na panalo at matatag mula sa digmaan.
Sa mga laban sa Jabal Al-Rafi‘, malinaw ang pagkakaisa ng mga mandirigma ng paglaban at ng Lebanese Army, kung saan pinagsama ang dugo ng mga mandirigma at ng mga sundalo, na nagpatunay sa pagkakaisa ng kanilang pwersa.
Ayon kay Dr. Ali Hamieh, isang strategic researcher:
"Karaniwan, mas matindi ang pagsubok sa paglaban, mas lumalakas ito. Ang paglaban ay hindi uusbong kung hindi napapalibutan. Nakayanan ng Hezbollah ang presyur na hindi nagawa ng ibang hukbong pandaigdig at nanatiling matatag laban sa Israel at sa buong kanluran, lalo na sa U.S. Navy."
Dagdag niya, pinapakita ng Hezbollah ang kanilang pananampalataya, estratehiya, at dedikasyon:
"Laban sa Israel, laban sa U.S., laban sa iba pang puwersa—ang pagwawagi ng paglaban ay matibay. Saksi ang Setyembre 2024, kung saan namatay ang mga lider ngunit nagpapatuloy ang paglaban at nanalo."
Ang patuloy na landas ng Hezbollah, kahit na may mga namatay na lider, ay hindi bago sa kasaysayan. Tulad ng mga aral mula sa Rebolusyong Islamiko ng Iran, ang tagumpay ay nakabatay sa prinsipyo na mas malakas ang dugo kaysa sa tabak, at hindi nakadepende sa iisang tao kundi sa kolektibong paniniwala sa tagumpay.
