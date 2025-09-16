Bise Secretary ng U.S. Bibisita sa Qatar Bukas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Washington Post na kumukuha ng ulat mula sa dalawang opisyal ng rehiyon, nakatakdang bumisita bukas, Martes, ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Estados Unidos sa Qatar.
Ayon sa dalawang opisyal na nagsalita sa Washington Post, si Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng U.S., ay lilipad papuntang Qatar pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Israel na nagsimula noong Linggo.
Ang pagbisita ni Rubio sa Tel Aviv, na matagal nang nakaplano bago ang agresyon ng Israel sa Doha noong nakaraang Martes, ay hindi itinuring bilang isang hakbang na nagpaparusa.
Ayon sa tagapagsalita ng U.S. Department of State noong nakaraang Biyernes, binibigyang-diin ni Rubio ang mga layuning magkasanib ng Israel at Estados Unidos. Layunin niya ring matiyak na hindi muling makakabalik sa kapangyarihan ang Hamas sa Gaza at maibalik ang mga bihag na Israeli sa lugar.
Pagkatapos ng hindi matagumpay na pag-atake sa Doha, na tinawag ni Donald Trump na “ceasefire meeting,” at kung saan target ang mga lider ng Hamas sa kabisera ng Qatar, nagbigay si Trump ng ilang payo kay Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel.
Sinabi ni Trump sa mga mamamahayag:
"Napakagandang kaalyado ang Qatar. Kaya’t dapat mag-ingat ang Israel at iba pa. Kapag inaatake natin ang mga tao, kailangan nating maging maingat."
Dagdag niya:
"Ang pagharap sa Hamas ay nakasalalay sa Israel, ngunit dapat mag-ingat. Kailangang maingat ang Israel at pag-isipang mabuti kung sino ang kanilang iaatake."
Samantala, ipinahayag ni Thomas Barrack, espesyal na kinatawan ng Estados Unidos sa Syria, bilang kinatawan ni Pangulong Donald Trump at ni Marco Rubio, ang suporta ng U.S. sa Qatar at sa kanilang Punong Ministro noong Lunes.
Sa simula, pinuna ni Trump ang Israel dahil sa kanilang hindi pangkaraniwang pag-atake noong Martes sa Doha, kung saan nagkita ang mga negosyador upang magsagawa ng negosasyon para sa isang tigil-putukan sa Gaza.
