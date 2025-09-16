Pezeshkian: Sa Kasalukuyang Kalagayan, Malaking Pananagutan ang Nasa Balikat ng Malalaking Bansang Islamiko, Kabilang ang Saudi Arabia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iginiit ng Pangulo ng Iran na sa kasalukuyang kalagayan, malaki ang pananagutan ng mga malalaking bansang Islamiko, kabilang ang Saudi Arabia. Dagdag niya: kung magkaisa ang mga bansang Islamiko, hindi mangahas ang Zionistang entidad na umatake o manakot ng anumang bansang Muslim; at may kakayahan ang Saudi Arabia na gampanan ang mahalagang papel sa proseso ng pagkakaisa ng mga bansang Islamiko.
Nakipagkita ang Pangulong Iranian na si Masoud Bazeshkian noong Lunes, Setyembre 16, 2025, sa Koronang Prinsipe ng Saudi Arabia, si Mohammed bin Salman, sa gilid ng emergency summit ng mga lider ng mga bansang Islamiko at Liga ng mga Arabong Bansa sa Doha, Qatar. Ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan sa patuloy na pag-unlad ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, at binigyang-diin na ang pagpapalalim at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia ay nagtataguyod hindi lamang sa interes ng dalawang bansa kundi pati na rin sa interes ng mga mamamayang Muslim at ng rehiyon. Idinagdag niya na handa ang Iran na palawakin ang bilateral, rehiyonal, at pandaigdigang kooperasyon kasama ang Saudi Arabia.
Dagdag pa ng Pangulo ng Iran: sa kasalukuyang kalagayan, malaki ang pananagutan ng mga malalaking bansang Islamiko, kabilang ang Saudi Arabia. Kung magkaisa ang mga bansang Islamiko, hindi mangahas ang Zionistang entidad na umatake sa anumang bansang Muslim. May kakayahan ang Saudi Arabia na gampanan ang mahalagang papel sa proseso ng pagkakaisa ng mundo ng Islam.
Samantala, ipinahayag ng Koronang Prinsipe ng Saudi Arabia ang kanyang kasiyahan sa naturang pagpupulong at sa pag-unlad ng ugnayan sa pagitan ng malalaking bansang Islamiko tulad ng Iran, Saudi Arabia, at Turkey. Binanggit niya na dapat palakasin ng mga bansang Islamiko ang kanilang kakayahan sa pangmatagalan upang mas epektibong maprotektahan ang kanilang kasarinlan, dangal, at ang dangal ng ibang bansang Islamiko, at upang pigilan ang pang-aabuso at kapalaluan ng Zionistang entidad.
Dagdag pa ni Mohammed bin Salman, ang mga bansang Islamiko ay kinakailangang makipagtulungan din sa maikling panahon upang tugunan ang sitwasyon sa Palestine at Gaza. Sinabi niya: “Ang ating rehiyon ay dumadaan sa pambihirang kalagayan, at ang pagpapalakas ng kooperasyon at pagkakaisa sa pagitan natin at ng iba pang mga bansang Islamiko ay hindi opsyonal, kundi isang kinakailangang hakbang.”
