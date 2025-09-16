Pangulo ng Iran: Ang Pagpapalakas ng Pagkakaisa ng mga Bansang Islamiko ang Pinakamabisang Paraan Laban sa Mga Krimen ng Zionistang Entidad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Pangulo ng Iran ang kanyang pag-asa na mapabilis ang pagtatatag ng opisyal na ugnayan sa pagitan ng Iran at Egypt, at binigyang-diin na ang pagpapalakas ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng mga bansang Islamiko ang pinakamabisang paraan upang labanan ang patuloy na pag-uulit ng mga krimen ng Zionistang entidad.
Nakipagpulong ang Pangulong Iranian na si Masoud Bazeshkian noong Lunes, Setyembre 16, 2025, sa gilid ng emergency summit ng mga lider ng mga bansang Islamiko at Liga ng mga Arabong Bansa sa Doha, Qatar, kay Pangulong Egyptian na si Abdel Fattah el-Sisi. Ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan sa naturang pagpupulong at sa lumalawak na diplomatikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa.
Ipinaliwanag ni Pangulong Bazeshkian na parehong may mayamang sibilisasyon at makasaysayang dangal ang Iran at Egypt, at ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan nila ay makatutulong sa mas malaking kapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa, pati na rin ng ibang mamamayan sa rehiyon.
Muling inihayag ng Pangulo ng Iran ang kanyang pag-asa na sa lalong madaling panahon ay maitatag ang opisyal na ugnayan sa pagitan ng Tehran at Cairo. Dagdag pa niya, ang pagpapalakas ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng mga bansang Islamiko ang pinakamabisang paraan upang harapin at pigilan ang paulit-ulit at patuloy na mga krimen ng Zionistang entidad.
Samantala, ipinahayag ni Pangulong Egyptian na si Abdel Fattah el-Sisi ang kanyang kasiyahan sa pagpupulong kay Dr. Bazeshkian at sa pag-unlad ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Binanggit niya na may malaking potensyal ang Iran at Egypt upang makamit ang mga kapakinabangan sa isa’t isa at upang paglingkuran ang interes ng iba pang mamamayan sa rehiyon.
Binigyang-diin ni el-Sisi ang pangangailangan ng mas malapit na kooperasyon sa pagitan ng mga bansang Islamiko at ang pagtanggap ng isang magkakaisang praktikal na posisyon laban sa pagtaas, pagpapatuloy, at pag-uulit ng mga krimen ng Zionistang entidad.
