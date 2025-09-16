  1. Home
Mga Arabong Lider na Dumalo at Hindi Dumalo sa Doha Summit

16 Setyembre 2025 - 12:44
News ID: 1727526
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Magsisimula mamaya ngayong Lunes ang emergency Arab-Islamic summit sa Doha na may malawak na partisipasyon, at inaasahang maglalabas ang summit ng pinal na pahayag bilang tugon sa Israeli attack sa kabisera ng Qatar.

Dumating ang ilang mga Arabong lider, kabilang ang:

Pangulong Palestinian na si Mahmoud Abbas

Pangulong Lebanese na si Joseph Aoun

Punong Ministro ng Iraq na si Mohammed Shia Al-Sudani

Pangulong Syrian na si Ahmed Al-Shara

Pangulo ng Transitional Sovereignty Council ng Sudan na si Abdel Fattah Al-Burhan

Kalihim Heneral ng League of Arab States na si Ahmed Aboul Gheit

Pangulong Egyptian na si Abdel Fattah el-Sisi

Kronprinsipe ng Saudi na si Mohammad bin Salman

Hari ng Jordan na si Abdullah II

Samantala, hindi nakadalo ang ilang lider at pinadalhan ng kanilang kinatawan:

Sultan ng Oman na si Haitham bin Tariq, na pinamunuan ng Deputy Prime Minister for Defense Affairs na si Shihab bin Tariq Al Said

Mulay Rashid bilang kinatawan ni Haring Mohammed VI ng Morocco

Kronprinsipe ng Kuwait na si Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah bilang kinatawan ni Emir Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Delegasyon ng UAE na pinamunuan ni Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister, bilang kinatawan ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan

Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa bilang kinatawan ni Haring Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain.

