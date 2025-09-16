Mga Arabong Lider na Dumalo at Hindi Dumalo sa Doha Summit

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Magsisimula mamaya ngayong Lunes ang emergency Arab-Islamic summit sa Doha na may malawak na partisipasyon, at inaasahang maglalabas ang summit ng pinal na pahayag bilang tugon sa Israeli attack sa kabisera ng Qatar.
Dumating ang ilang mga Arabong lider, kabilang ang:
Pangulong Palestinian na si Mahmoud Abbas
Pangulong Lebanese na si Joseph Aoun
Punong Ministro ng Iraq na si Mohammed Shia Al-Sudani
Pangulong Syrian na si Ahmed Al-Shara
Pangulo ng Transitional Sovereignty Council ng Sudan na si Abdel Fattah Al-Burhan
Kalihim Heneral ng League of Arab States na si Ahmed Aboul Gheit
Pangulong Egyptian na si Abdel Fattah el-Sisi
Kronprinsipe ng Saudi na si Mohammad bin Salman
Hari ng Jordan na si Abdullah II
Samantala, hindi nakadalo ang ilang lider at pinadalhan ng kanilang kinatawan:
Sultan ng Oman na si Haitham bin Tariq, na pinamunuan ng Deputy Prime Minister for Defense Affairs na si Shihab bin Tariq Al Said
Mulay Rashid bilang kinatawan ni Haring Mohammed VI ng Morocco
Kronprinsipe ng Kuwait na si Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah bilang kinatawan ni Emir Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Delegasyon ng UAE na pinamunuan ni Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister, bilang kinatawan ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa bilang kinatawan ni Haring Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain.
