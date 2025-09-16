Emergency Session ng UN Human Rights Council ukol sa Israeli Attack sa Qatar

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng United Nations Human Rights Council na magkakaroon ng emergency session bukas, Martes, upang talakayin ang “Israeli military aggression laban sa Estado ng Qatar” noong 9 Setyembre.
Ibinanggit sa pahayag ng konseho na ang espesyal na sesyon ay bunga ng dalawang opisyal na kahilingan: mula sa Pakistan sa ngalan ng mga miyembro ng Organization of Islamic Cooperation (OIC), at mula sa Kuwait sa ngalan ng Gulf Cooperation Council (GCC).
Noong 9 Setyembre, nagsagawa ang Israel ng sunud-sunod na airstrikes na tumarget sa isang gusali sa residential area sa gitna ng kabisera ng Doha, Qatar, na kinaroroonan ng delegasyon ng Hamas na nakikipagnegosasyon sa isang bagong US-proposed ceasefire plan para sa Gaza Strip.
Ayon sa Ministry of Interior ng Qatar, nagdulot ang mga airstrike ng pagkamatay ng isang miyembro ng internal security forces ng Qatar, at nasugatan ang ilang miyembro ng seguridad at mga sibilyan.
………..
328
Your Comment