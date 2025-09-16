Eksperto ng Russia: Israeli Attack sa Qatar Pinahina ang Tiwala ng Gitnang Silangan sa Washington

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Russian expert Benjamin Popov, ang airstrike ng Israel sa Doha ay nakasira sa tiwala ng karamihan sa mga bansa sa Gitnang Silangan sa Estados Unidos, at nagbabala siya na posibleng maulit ang ganitong uri ng pag-atake.
Sa isang roundtable na inorganisa ng Russia Today, sinabi ni Popov:
Ang Israeli strike ay nagdulot ng kawalan ng tiwala sa US sa rehiyon.
Napagtanto ng mga pinuno ng Gulf states na ang malalaking investments at pagbili ng armas mula sa US ay Dahil dito, nawalan ng lugar ang Amerika sa mata ng karamihan ng mga bansang Islamiko.
Idinagdag niya na ang sitwasyon sa Gitnang Silangan ay maaaring magdulot ng bagong mga konflikto, at maaaring maulit ang mga katulad na airstrike sa hinaharap. Binanggit din niya na ang US ay hindi na maaaring suportahan ang Israel sa parehong antas gaya ng ngayon.
Dagdag pa ni Popov: “Si President Trump ay nagnanais makuha ang Nobel Peace Prize, ngunit sinisira ito ng Israeli Prime Minister Netanyahu.”
Tungkol sa emergency summit sa Doha:
Ang pagtitipon ng mga lider ng Arab at Islamic countries para talakayin ang Israeli attack sa Qatar ay inaasahang mauuwi lamang sa karaniwang condemnation, matitinding pahayag, at panawagan sa US na i-press ang Israel.
Samantala:
Ayon sa Qatari Prime Minister at Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nakikipagtulungan ang Doha sa mga regional partners upang tumugon sa Israeli attack, na itinuturing nilang paglabag sa soberanya ng Qatar.
Ang Russian Foreign Ministry ay kinondena ang ginawa ng Israel bilang paglabag sa international law at nanawagan sa lahat ng partido na iwasan ang karagdagang escalation.
