Sheikh Naim Qassem: Ang Sandata ng “Resistance” ay Laban Lamang sa Israel / Bukás ang Landas ng Dayalogo sa Saudi Arabia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binanggit ni Sheikh Naim Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa Lebanon, na ang mga armas ng kilusang “Resistance” ay hindi kailanman nakatuon laban sa Lebanon, sa mga bansang Arab, o kaninuman—tanging laban lamang sa Israel.
Sa isang talumpati para sa anibersaryo ng pagkamatay ng komandanteng si Ibrahim Aqil at ilang kasamahan, hinikayat ni Qassem ang Saudi Arabia na buksan ang isang bagong pahina ng pag-uusap kasama ang kilusang “Resistance.” Aniya, dapat matugunan ang mga alalahanin at malutas ang mga problema batay sa paniniwalang ang tunay na kaaway ay ang Israel, hindi ang Resistance, upang maiwasan ang pag-uulit ng mga hidwaan sa panahong ito.
“Ang armas ng Resistance ay laban lamang sa kaaway na Israeli—hindi laban sa Lebanon, hindi laban sa Saudi, at hindi laban sa alinmang bansa o panig sa mundo. Ang anumang presyur laban sa Resistance ay purong pakinabang para sa Israel,” diin ni Qassem.
Dagdag pa niya, bahagi ng parehong hanay ang Resistance sa Palestina, at ito ay isang matatag na harang laban sa pagpapalawak ng Israel.
“Huwag Paglingkuran ang Israel”
Hinimok niya ang lahat ng partidong pampulitika sa loob ng Lebanon na huwag magsilbi sa interes ng Israel, kahit pa may matinding alitan sila sa Hezbollah.
Binigyang-diin din ni Qassem ang kawalan ng tiwala sa mga panukala ng Estados Unidos:
“Kapag hayagang sinasabi ng Amerika na para sa interes ng Israel sila kumikilos, paano tayo makapagtitiwala sa kanilang mga mungkahi? Ang Resistance ay magpapatuloy sa kabila ng kagustuhan ng Israel at Amerika—at kung susubukan ng Israel na ito’y puksain, sila ang tiyak na mabibigo.”
Panawagan sa Pamahalaan ng Lebanon
Pinuna rin niya na ang armas na ibinibigay ng U.S. sa Lebanese Army ay yaong kayang gamitin lamang para sa panloob na seguridad, at hindi para makapagbanta sa Israel. Hinikayat niya ang gobyerno ng Lebanon na bigyang-prayoridad ang rekonstruksyon, pabilisin ang mga reporma sa pananalapi at ekonomiya, at magsagawa ng pambansang estratehiya sa seguridad mula sa posisyon ng lakas at pagkakaisa.
Sa pagtatapos, tiniyak ni Sheikh Qassem ang paghahanda ng Resistance na tumulong sa Lebanese Army, at pinuri ang mga posisyon nina Pangulo Joseph Aoun, Speaker Nabih Berri, at Punong Ministro Nawaf Salam sa harap ng mga kamakailang pag-atake sa timog Lebanon, bagaman nanawagan siya ng tuloy-tuloy at masinsinang pagtutok.
