Pagbagsak ng mga Polyetong Nakakapukaw mula sa Israeli Drone sa Himpapawid ng “Meis al-Jabal,” Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang drone ng Israel ang nagpakawala ng mga polyetong may nakakapukaw na nilalaman sa kalangitan ng Meis al-Jabal, isang bayan sa katimugang hangganan ng Lebanon, noong Biyernes.
Ang mga polyeto ay nagmumungkahi na ilang residente ay nagbigay ng pahintulot sa Hezbollah na magsagawa ng aktibidad sa kanilang mga tahanan, at sinasabing inilalagay nila sa panganib ang kanilang pamilya at mga kapitbahay.
Bahagi ng mensahe sa polyeto:
“Huwag ninyong paupahan ang inyong mga bahay sa Hezbollah at huwag kayong magbigay-daan sa kanilang mga aktibidad sa inyong lugar. Umiwas kayo sa mga kasapi ng Hezbollah, lalo na sa yunit na Ridwan.”
Kasabay nito, nagbagsak din ang parehong drone ng dalawang “sound bomb” (mga pampasabog na ingay lamang) sa lugar ng Matal al-Jabal, timog ng lungsod ng Al-Khiam, na nagdulot ng pinsala sa isang makinang pang-hukay na nasa lugar.
