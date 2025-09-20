Pransya Ipinagbawal ang Pagwawagayway ng Bandila ng Palestina sa mga Gusali ng Munisipyo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala ang Ministry of Interior ng Pransya sa mga alkalde na huwag magtaas ng bandila ng Palestina sa mga gusali ng kanilang munisipyo.
Ayon sa ulat ng Ahli-Bayt International News Agency (ABNA), iniulat ng pahayagang Le Figaro na sa isang opisyal na pabatid na nakuha rin ng Agence France-Presse (AFP), binigyang-diin ng ministeryo na:
“Ang prinsipyo ng pagiging neutral ng mga serbisyong pampubliko ay humahadlang sa ganitong uri ng pagpapakita.”
Inatasan din ng ministeryo ang mga alkalde na kung may planong magtaas ng bandila ng Palestina, dalhin ang usapin sa administrative court at tutulan ang ganitong hakbang.
Lumabas ang babalang ito matapos himukin ni Olivier Faure, unang kalihim ng Socialist Party ng Pransya, ang mga munisipyo na iwagayway ang bandila ng Palestina sa araw ng pormal na pagkilala ng bansa sa Estado ng Palestina.
………..
328
Your Comment