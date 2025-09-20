Simbolikong Paglalayag ng Barkong “Omar Mukhtar” Mula Libya Para Wasakin ang Pagku-kuhang-bloke sa Gaza + Mga Larawan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang barkong “Omar Mukhtar” ay lumayag mula sa Port of Tripoli, kabisera ng Libya, upang sumali sa Global Steadfast Fleet bilang suporta sa mga tao sa Gaza. Bago ang paglayag, isang simbolikong pagtitipon ang ginanap sa harap ng pantalan bilang pagpapakita ng suporta sa Gaza.
Sinabi ni Omar Al-Hassi, dating Punong Ministro ng Libya na kasama sa misyon:
“Ang layunin namin ay basagin ang kuhang-bloke sa Gaza. Ang barkong ito ay hindi kinakatawan ang anumang gobyerno, partido, o grupo; ito ay isang humanitarian na hakbang lamang upang maihatid ang tulong sa mga taong nasa ilalim ng kuhang-bloke.”
Ayon kay Al-Hassi, ang Omar Mukhtar ay may 15 aktibista mula sa iba't ibang bansa kabilang ang UK, Canada, at Scotland, habang ang iba pang mga miyembro ay Libyan. Ang barko ay nagdadala ng mga gamot, pagkain, damit ng bata, at kagamitan medikal.
Sinabi ni Riyad Al-Saki, isa sa mga organizer mula Libya, na aabot sa 7 hanggang 10 araw ang paglalakbay bago makarating sa Gaza. Ang layunin ng simbolikong misyon na ito ay alisin ang kuhang-bloke sa Gaza at itaguyod ang moral at etikal na pananagutan ng pandaigdigang komunidad.
Ang Global Steadfast Fleet ay binubuo ng koalisyon tulad ng Freedom Fleet, Global Gaza Movement, Maghreb Steadfast Caravan, at ang Malaysian na organisasyon na Steadfast Nusantara. Sa pakikilahok ng mga aktibista mula sa humigit-kumulang 50 bansa, ito ang pinakamalaking maritime solidarity movement para sa Gaza sa kasaysayan.
