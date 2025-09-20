Iranian Nuclear Program: Neither Bombs Nor Sanctions Can Stop It – Eirvani

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Permanent Representative ng Islamic Republic of Iran sa United Nations, si Amir Saeed Eirvani, ay nagsabi na ang Iran ang siyang magpapasya kung sino at sa anong usapin makikipag-ugnayan ito, at binigyang-diin niya na ang programa nuklear ng bansa ay hindi mapipigilan ng bomba o ng mga parusa.
Sinabi ni Eirvani sa harap ng media sa lugar ng UN Security Council stakeout:
Kamakailan, bumoto ang UN Security Council sa resolusyon na inihain ng presidente ng konseho upang ipagpatuloy ang mga nag-expire na sanctions laban sa Iran. Ayon kay Eirvani, ito ay pinilit ng US, UK, at France, na nakasira sa neutrality at kredibilidad ng konseho.
Maliwanag ang posisyon ng Iran: diplomasya at dialogue ang susi para maiwasan ang paglala ng tensyon, at ang UNSC Resolution 2231 ay dapat magtapos ayon sa kasunduan. Tinanggihan at kinondena ng Iran ang hakbang ng Troika (US, UK, France) bilang walang basehan, ilegal, at hindi makatwiran.
Binanggit niya na ang US ang umalis sa JCPOA, ang Troika ang nagkulang sa kanilang mga obligasyon, at ang Israel, sa tulong ng US, ay lumusob sa mga nuclear facilities ng Iran na sakop ng IAEA safeguards.
Sinabi niya na ang programa nuklear ng Iran ay mapayapa at nasa ilalim ng IAEA safeguards, at aktibong nakikipagtulungan ang Iran sa ahensya. Gayunpaman, ginamit ng Europe ang prosesong ito upang madagdagan ang pressure laban sa Iran.
Binigyang-diin ni Eirvani: Ang programa nuklear ng Iran ay hindi titigil o mawawasak ng anumang bombang nuklear o sanctions, at mananatili sa mapayapang landas nito. Binuksan pa rin ang pinto sa diplomasya, ngunit ang Iran lamang ang may karapatang pumili kung sino at tungkol saan ito makikipag-ugnayan.
Ang pahayag na ito ay malinaw na mensahe sa pandaigdigang komunidad na hindi aatras ang Iran sa kanilang nuclear program at patuloy na pipiliin ang sariling paraan sa internasyonal na pakikipag-ugnayan.
…………….
328
Your Comment