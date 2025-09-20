US Naghahangad na Magbenta ng Halos $6 Bilyon na Armas sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang administrasyon ni Donald Trump ay naghahangad na makuha ang pahintulot ng US Congress para sa isang malawakang benta ng armas sa Israel na aabot sa halos $6 bilyon.
Ang proposed sales package ay kabilang ang kontrata na nagkakahalaga ng $3.8 bilyon para sa 30 Apache AH-64 attack helicopters.
Kasama rin sa package ang kontrata na nagkakahalaga ng $1.9 bilyon para sa 3,250 armored infantry vehicles para sa Israeli army.
Noong Marso 1, inihayag ng US Department of Defense (Pentagon) na pumayag na ang Washington sa pagbenta ng mga bomba, demolition equipment, at iba pang military gear sa Israel na nagkakahalaga ng halos $3 bilyon.
Ayon sa Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ng Pentagon, ang mga negosasyong ito ay agad ipinaalam sa Kongreso gamit ang emergency notification procedure, na lumalampas sa normal, mas mahabang proseso ng pagsusuri ng mga specialized committees sa House at Senate.
Sa kabuuan, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na malawakang military support ng US sa Israel, na nagdudulot ng kontrobersiya sa internasyonal na komunidad.
………….
328
Your Comment