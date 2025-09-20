Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa National Intelligence Service ng Iraq, 47 French citizens na pinaghihinalaang miyembro ng teroristang grupo na ISIS ay inilipat mula sa hilagang-silangang Syria patungong Iraq.
Ang mga indibidwal na ito ay kinakaharap ang legal na kaso sa Iraq dahil sa kanilang pakikilahok sa mga teroristang aktibidad.
Sa pahayag ng National Intelligence Service ng Iraq, anuman ang kanilang nasyonalidad o kasalukuyang lokasyon, tiniyak ng ahensya ang pagpapatuloy ng pagsisiyasat at pag-uusig sa mga miyembro ng ISIS upang makamit ang katarungan para sa mga biktima ng grupo.
Ang hakbang na ito ay bahagi ng internasyonal na kooperasyon sa paglaban sa terorismo at pagpapatupad ng hustisya sa mga kriminal ng ISIS.
