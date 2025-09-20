Pagkapatay sa Tagapangasiwa ng Panlabas na Operasyon ng ISIS sa Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Omar Abdulqader, kilala rin sa alyas na “Abdulrahman al-Halabi”, na tagapangasiwa ng seguridad at panlabas na operasyon ng ISIS, ay napatay sa Syria.
Ayon sa U.S. Central Command (CENTCOM), ang pagkamatay niya ay nangyari sa isang airstrike sa Syria. Tinukoy siya bilang isa sa mga pangunahing lider ng ISIS na nagplano ng mga pag-atake laban sa Estados Unidos.
Sinabi ng CENTCOM na ang kanyang pagkamatay ay makakaapekto sa kakayahan ng ISIS na magsagawa ng teroristang operasyon laban sa US at mga kaalyado nito. Hindi ipinahayag ang tiyak na lokasyon o detalye ng operasyon.
Pangunahing detalye ng operasyon:
Ayon sa ulat ng Iraq News Agency, ang pagpatay kay Abdulqader ay resulta ng isang espesyal na operasyon matapos ang ilang buwang intelligence monitoring.
Ang operasyon ay isinagawa sa loob ng Syria, kasabay ng koordinasyon ng mga puwersang pang-internasyonal na kaalyado.
Bilang tagapangasiwa ng panlabas na operasyon at seguridad ng ISIS, pinangangasiwaan niya ang mga aktibidad sa tinatawag na “distant provinces”.
Siya rin ay sangkot sa pagbomba sa embahada ng Iran sa Lebanon noong 2013 at may papel sa pagsubok ng mga teroristang pag-atake sa Europa at Amerika.
