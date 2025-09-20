Portugal ay Pormal na Kikilalanin ang Bansang Palestine sa Linggo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng Ministry of Foreign Affairs ng Portugal noong Biyernes ng gabi na sa darating na Linggo, opisyal nilang kilalanin ang Bansang Palestine.
Ang desisyong ito ay ginawa bago ang pulong ng United Nations General Assembly, at inaasahan na humigit-kumulang 10 iba pang bansa ang gagawa rin ng katulad na hakbang.
Ayon sa opisyal na pahayag sa website ng Ministry of Foreign Affairs ng Portugal:
“Ang Portugal ay kikilalanin ang Bansang Palestine at ang opisyal na deklarasyon ay gagawin sa Linggo, Setyembre 21.”
Ipinapahayag din na ilang bansa tulad ng France, Belgium, at Canada ay balak kilalanin ang Palestine sa UN sa susunod na linggo.
Sa kasalukuyan, mga 150 bansa mula sa 193 miyembro ng UN ang pormal na kumikilala sa Palestine. Ang suporta mula sa mga makapangyarihang bansa ay may espesyal na kahalagahan.
Maraming bansa sa European Union, lalo na sa silangan at timog-silangang bahagi, ay matagal nang kinikilala ang Palestine.
Sa gitna ng patuloy na digmaan ng Israel laban sa Gaza, tatlong European countries—Spain, Ireland, at Slovenia—ang opisyal na kumilala sa Palestine noong nakaraang taon.
………….
328
Your Comment