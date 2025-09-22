Ben-Gvir: Kung Ako ang Punong Ministro, Aarestuhin ko agad si Mahmoud Abbas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ni Itamar Ben-Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng Israel, na kung siya ang nakaupong punong ministro, agad niyang ipag-uutos ang pag-aresto kay Mahmoud Abbas, ang pinuno ng Palestinian Authority.
Sinabi ni Ben-Gvir sa panayam ng kanal na Israel 24 na kailangan nang buwagin ang Palestinian Authority sapagkat, ayon sa kanya, “ginagawa nila ang anumang nais nila habang wala tayong ginagawang aksyon laban sa kanila.”
Binigyang-diin niya na kung siya ang may kapangyarihan, “sa mismong sandaling ito ay ipag-uutos ko ang pag-aresto kay Mahmoud Abbas dahil siya ay nagsasagawa ng tinatawag naming pandaigdigang terorismo laban sa Israel.”
Ang pahayag ay tugon sa kamakailang pagkilala ng Britanya, Canada, Australia at Portugal sa estado ng Palestina—isang hakbang na sinalubong ng matinding pagtutol mula sa mga opisyal ng Israel.
Dagdag pa ng ilang opisyal ng Israel, ang mga diplomatic move ng Palestina sa International Criminal Court (ICC), International Court of Justice (ICJ) at United Nations ay kanilang tinitingnang bahagi ng “pandaigdigang terorismo” laban sa Israel.
