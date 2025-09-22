Belgium Kikilalanin ang Estado ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng pamahalaan ng Belgium na nakatakda nitong Lunes na opisyal na kilalanin ang Estado ng Palestina, kasabay ng pulong ng United Nations General Assembly.
Sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas na si Maxime Prévot na matagal nang nakatuon ang Belgium sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Gitnang Silangan na nakabatay sa solusyong dalawang-estado.
Binanggit ni Prévot na maaaring ipataw ng kanyang bansa ang mahigpit na parusa laban sa Israel at ipinahayag na ang hakbang na ito ay isang “mahalagang yugto, hindi ang katapusan ng proseso.”
Sa desisyong ito, sasama ang Belgium sa mga bansa gaya ng Canada, Portugal, Britanya, Pransya, Australia, at Espanya na kinilala na o nakatakdang kilalanin ang Palestina bilang isang malayang estado.
Dagdag pa ni Prévot, may nakatakdang pagpupulong sa 22 Setyembre sa New York upang higit pang palakasin ang inisyatiba at itaguyod ang isang mapayapa at ligtas na kinabukasan para sa parehong mga Palestinian at Israeli.
