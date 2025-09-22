Kababaihan ang Pinakamalalaking Biktima ng Lindol sa Afghanistan – Babala ng UN sa Tumitinding Karahasan at Kakulangan ng Serbisyo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mahigit kalahati ng mga nasawi at 60% ng mga nawawala sa malakas na lindol sa silangang Afghanistan ay kababaihan at mga batang babae, ayon kay Susan Ferguson, Espesyal na Kinatawan ng United Nations para sa Kababaihan sa Afghanistan.
Sa isang press briefing para sa programang “Agarang Tulong para sa Kababaihan ng Afghanistan,” binigyang-diin ni Ferguson na ang mga restriksiyon ng Taliban at ang kakulangan ng mga babaeng manggagawang pangkawanggawa at medikal ay nagpapalala sa krisis.
Matinding Panganib: Maraming kababaihan ang napipilitang maglakad ng malayo para sa pangunahing pangangailangan dahil sa sira-sirang imprastraktura at kakulangan ng maayos na pasilidad, na naglalagay sa kanila sa peligro ng karahasang pisikal at mga nakatagong landmine.
Pagtaas ng Karahasan: Karaniwang tumitindi ang karahasang domestiko at sekswal pagkatapos ng mga sakuna, lalo na sa mga pamilyang pinamumunuan ng kababaihan. Naiulat ng UN ang 463 pamilyang may babaeng ulo ng tahanan sa mga apektadong lugar.
Kakulangan ng Serbisyong Medikal: Ang mga buntis at nagpapasusong ina ay nangangailangan ng agarang tulong, ngunit ang pagbabawal ng Taliban sa trabaho at pag-aaral ng kababaihan ay nagdulot ng matinding kakulangan ng babaeng doktor at health worker.
Nanawagan si Ferguson sa pandaigdigang komunidad na agarang maglaan ng $2.5 milyon para sa isang 6–12 buwang emergency program upang matiyak ang pangunahing serbisyong pangkalusugan at proteksiyon para sa mga kababaihan at batang babaeng biktima ng lindol.
