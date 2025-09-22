Paglipad ng mga Drone sa Itaas ng Barkong “Deir Yassin” Papuntang Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tatlong drone ang lumipad sa itaas ng barkong “Deir Yassin”, na bahagi ng Global Freedom Flotilla na naglalayong basagin ang blockade sa Gaza.
Ayon kay Wael Nawar, tagapagsalita ng delegasyon ng Moroccan Solidarity Fleet, sa isang post sa Facebook, ang isa sa mga drone ay lubhang lumapit sa barko.
Ruta ng Paglalayag: Anim na araw nang naglalayag ang barko mula sa Tunisia at kamakailan ay lumabas na sa teritoryal na tubig ng Italy, malapit sa isla ng Sicily, patungo sa internasyonal na tubig malapit sa Greece.
Kondisyon sa Barko: May 24 katao ang sakay at, ayon kay Nawar, mataas ang moral at handa sila “para sa anumang senaryo,” sa kabila ng limitadong suplay at hindi magandang lagay ng panahon.
Layunin ng Flotilla: Pinangunahan ng “Deir Yassin” ang iba pang mga sasakyang pandagat at magpapabagal ng bilis upang sabay-sabay na makarating ang humigit-kumulang 50 barko mula sa iba’t ibang bansa sa baybayin ng Gaza.
Nanawagan si Nawar sa mga mamamayan ng buong mundo na kumilos laban sa patuloy na pagpatay, paglikas, at gutom sa Gaza, at umaasa na ang maramihang pagdating ng mga barko ay makatutulong sa paghinto ng digmaan at pag-alis ng blockade.
