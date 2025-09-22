UN, Malugod na Tinanggap ang Pagkilala ng U.K., Canada at Australia sa Estado ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang opisyal na pahayag, tagapagsalita ng Kalihim-Heneral ng United Nations ay nagpahayag ng malugod na pagtanggap sa desisyon ng United Kingdom, Canada at Australia na kilalanin ang Estado ng Palestina.
Mahalagang Hakbang: Tinukoy ng UN na ang pagkilos ng tatlong bansa ay isang “makabuluhang hakbang pasulong” bilang bahagi ng tinatawag na two-state solution—ang pagtatatag ng dalawang magkaibang bansa para sa mga Israeli at Palestino.
Konteksto: Ang pahayag ay inilabas kasunod ng magkakahiwalay ngunit magkaparehong anunsyo mula sa London, Ottawa at Canberra, na nagdedeklara ng kanilang pormal na pagkilala sa soberanya ng Palestina.
Pagtingin ng UN: Giit ng organisasyon, ang ganitong pagkilala ay nagpapatibay sa internasyonal na pagsisikap para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Gitnang Silangan.
