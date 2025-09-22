Bakit Boikot ni Muqtada al-Sadr ang Halalan ng Parlyamento

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinaliwanag ni Saleh Muhammad al-Iraqi, tagapagsalita at ministro sa media ni Muqtada al-Sadr, ang mga dahilan kung bakit nagpasya ang kilusang Sadr na boikotin ang paparating na halalan sa parlyamento ng Iraq.
Mga Pangunahing Dahilan
Kabiguan ng Reporma sa Loob: Ayon kay al-Iraqi, ilang beses nang sinubukan ng kilusang Sadr na magsagawa ng reporma mula sa loob ng sistemang pulitikal, ngunit walang naging makabuluhang resulta.
Pagpili ng Landas sa Labas ng Parlyamento: Dahil dito, pinili nilang ituloy ang reporma sa labas ng parlyamento, isang hakbang na aniya ay hindi bago sapagkat nagkaroon na rin ng mga boykot mula sa iba’t ibang grupong Shi’a sa nakaraan.
Patunay ng Impluwensya Kahit Walang Upuan: Binanggit niya ang halimbawa ng pagdedeklara ng Eid al-Ghadir bilang opisyal na pista opisyal na naisakatuparan kahit wala silang kinatawan sa kapulungan, na nagpapakita raw na maaaring magkaroon ng epekto sa politika kahit nasa labas ng sistema.
Paninindigan
Ipinahayag ni al-Iraqi na ang kilusang Sadr ay mananatiling “sundalo ng relihiyon at bayan”—handa sa anumang banta mula sa loob man o labas ng bansa—kahit wala sa pormal na estruktura ng gobyerno.
Sa kabuuan, nakikita ng kilusang Sadr ang kanilang pagbo-boykot bilang isang estratehiya ng presyon upang itulak ang mga kinakailangang reporma sa Iraq mula sa labas ng umiiral na sistemang pampulitika.
