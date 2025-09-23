70,000 Sundalo at mga Robot, Kalahok sa Malakihang Paglusob ng Israel sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Patuloy ang malakihang opensiba ng hukbong pananakop ng Israel sa Lungsod ng Gaza, kung saan tinatayang 70,000 sundalo at mga robot ang kasali sa tinaguriang “pinakamalaking paglusob” mula nang magsimula ang digmaan, ayon sa mga ulat ng midyang Hebrew.
Mga Detalye ng Operasyon
Pangalan ng Operasyon: Gideon Vehicles 2
Yunit na Kasali:
162nd Division
98th Division
36th Division (bagong idinagdag)
Layunin: Kunin ang kontrol sa mga pangunahing distrito sa sentro ng Gaza City.
Mga Target na Lugar
Pinalawak ang paglusob patungong Sheikh Radwan, mga palibot ng dalampasigan, at Tal al-Hawa.
Kasabay nito ang pagwasak ng mga lagusan sa ilalim ng lupa na pinaniniwalaang ginagamit ng mga armadong grupo.
Konteksto
Nagaganap ang hakbanging ito sa gitna ng tumitinding presyur mula sa pandaigdigang pamayanan upang ihinto ang karahasan.
Patuloy din ang malalang krisis makatao sa Gaza, kung saan daan-daang libong sibilyan ang lumikas dahil sa walang patid na pambobomba at operasyong panlupa.
Ang paglawak ng operasyong militar na may ganitong laki—na gumagamit pa ng mga robotikong yunit—ay nagpapakita ng pinakamatinding antas ng eskalasyon mula nang magsimula ang labanan, habang nananatiling mataas ang pangamba para sa kaligtasan ng mga sibilyang nakulong sa lugar.
……..
328
Your Comment