UN Summit Nanawagan sa Pag-urong ng Israel mula Gaza, Tutol sa Ankesasyon ng West Bank

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang mataas na antas na pagpupulong ng United Nations (UN) na pinangunahan ng Saudi Arabia at France, inilabas ang isang magkasanib na pahayag na nananawagan para sa Pandaigdigang pagkilala sa Estado ng Palestina.
Agarang pagtigil ng digmaan sa Gaza, at pag-urong ng mga pwersang Israeli mula sa Gaza Strip. pangunahing Nilalaman ng Pahayag
Makabagong Hakbang para sa Kapayapaan: Tinawag ng mga tagapangulo ang deklarasyon bilang makasaysayan at mahalaga upang isulong ang kapayapaan at katatagan sa Gitnang Silangan.
Pagkilala sa Palestina: Malugod na tinanggap ang pormal na pagkilala sa Estado ng Palestina ng France, United Kingdom, Canada at iba pang bansa, at hinikayat ang iba pang mga bansa na sumunod.
Pagwawakas sa Digmaan sa Gaza: Iginiit ang agarang pagpapadala ng tulong makatao at ang pag-atras ng puwersang Israeli mula sa Gaza Strip.
Pagtutol sa Ankesasyon: Mariing tinutulan ang anumang pag-aangkin o ankesasyon ng West Bank ng Israel, na tinawag itong “red line” para sa pandaigdigang komunidad.
Itinuring ng mga kalahok ang pagpupulong bilang isang desisyong yugto para itaguyod ang solusyong dalawang-estado at para wakasan ang dekada-dekadang sigalot sa pagitan ng Israel at Palestina.
