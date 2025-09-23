Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang nagpapatuloy na digmaan sa Gaza at mga paratang ng genocide laban sa Israel ay nagtulak sa Tel Aviv tungo sa bagong antas ng pandaigdigang pag-iisa. Hindi lamang ito krisis pampulitika—matindi na rin ang epekto sa ekonomiya at industriya ng depensa ng Israel.
Malalaking Kontrata na Kanselado
Espanya ay nagkansela ng dalawang pangunahing kasunduan na may kabuuang halos 1 bilyong euro (≈1.2 bilyong dolyar):
€237 milyon para sa Spike missiles ng kumpanyang Rafael.
€700 milyon para sa mga sistemang artilerya ng Elbit Systems, na nakatakda sanang gawin sa loob ng Espanya.
Ang mga kanselasyon ay tuwirang tugon sa mga pag-atake sa Gaza, ayon sa pahayagang Haaretz, at hindi simpleng alitang pangkomersiyo.
Pagbawal sa mga Eksibit ng Armas
Dubai Airshow (Nobyembre 2025): Ganap na inalis ang mga kumpanyang Israeli bilang tugon sa patuloy na agresyon sa Gaza at West Bank.
Paris Air Show (Hunyo 2025): Apat na booth ng Israel ang ipinasara dahil sa paglabag sa patakaran laban sa pagpapakita ng mga sandatang pambomba.
Epekto sa Industriya ng Depensa
Ang mga kumpanyang gaya ng Rafael, Elbit, at Israel Aerospace Industries ay nakararanas ng malaking pagkalugi at banta sa kanilang reputasyon.
Nawawala ang bilyun-bilyong dolyar na kita at ang imahe ng “battle-tested” na sandata ng Israel, na dati’y pangunahing puhunan sa marketing.
Pagsasanib ng Pulitika at Ekonomiya
Ayon sa mga komentarista ng Haaretz at Walla, direktang konektado ang pampulitikang pag-iisa at ekonomikong pinsala:
“Habang lumalalim ang pag-iisa sa politika, lalong lumalawak ang mga ekonomikong parusa,” sabi ni Oded Yaron ng Haaretz.
Ipinapakita ng mga kaganapang ito na ang patuloy na digmaan at mga alegasyon ng krimen laban sa sangkatauhan ay naglalagay sa industriyang pandepensa ng Israel sa panganib, at maaaring magbunga ng pangmatagalang paghina ng impluwensiya nito sa pandaigdigang merkado ng armas.
………….
328
Your Comment