Hasan al-Abbadi: “Ipinagmamalaki naming mapabilang sa listahan ng terorista ng U.S.; Ang Kata’ib Sayyid al-Shuhada ay tagapagtanggol ng Palestina at I

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Hasan al-Abbadi, kinatawang pang-kultura ng Kata’ib Sayyid al-Shuhada ng Iraq sa Iran, ay nagsabing isang karangalan para sa kanilang grupo ang malagay sa listahan ng mga teroristang organisasyon ng Estados Unidos.
Pahayag ni al-Abbadi
Ayon sa kanya, ang parusa ng U.S. ay dahil sa buong-pusong suporta ng kanilang grupo sa Iran at sa layunin ng Palestina.
Iginiit niyang ang Kata’ib Sayyid al-Shuhada ay aktibong tumutulong sa paglaban sa mga puwersang Israeli, kabilang ang pag-atake na nagdulot ng pagka-antala sa mga pantalan at paliparan ng Israel.
Papel ng Media
Pinuri ni al-Abbadi ang mga mamamahayag sa “axis of resistance” na nagdodokumento ng pakikibaka ng kanilang mga mandirigma.
Binanggit niya ang labanan sa Tal Abu Jarrad laban sa ISIS kung saan kasama ang mga reporter sa linya ng labanan upang maipahayag ang mga pangyayari.
Digmaan at mga Banta
Ikinuwento niya ang 12-araw na opensiba ng Israel laban sa Iran, kung saan nagtayo sila ng moukeb (kampo ng suporta) sa Tehran na tinarget ng drone attack ng Israel.
Ipinahayag ni al-Abbadi na kung aatakihin ng Israel ang Iraq, ituturing ng kanilang grupo na target ang lahat ng tauhan sa embahada ng U.S. sa Baghdad.
Konteksto sa Pulitika
Ayon sa kanya, ang timing ng U.S. sanctions ay may kaugnayan sa nalalapit na halalan sa parlyamento ng Iraq, kung saan ang Kata’ib Sayyid al-Shuhada ay may mahalagang papel at ang kanilang lider na si Abu Alaa al-Walai ay bahagi ng mga pangunahing grupong pampulitika.
Bukas para sa Pakikipag-ugnayan
Tinapos ni al-Abbadi ang panayam sa panawagan sa media: “Laging bukas ang aming opisina sa Iran para sa mga mamamahayag; handa kaming makipagtulungan para sa pagpapatibay ng front ng paglaban.”
…………
328
Your Comment