Alon ng Suporta para sa Palestina sa Pransya: Watawat ng Palestina Iwinagayway sa 86 na Munisipyo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kasabay ng pormal na pagkilala ni Pangulong Emmanuel Macron sa Estado ng Palestina, iwinagayway ang watawat ng Palestina sa ibabaw ng mga gusali ng 86 na munisipyo sa Pransya.
Paglabag sa pagbabawal: Ang hakbang na ito ng mga lokal na pamahalaan ay isinagawa sa kabila ng naunang pagbabawal mula sa Ministri ng Panloob ng Pransya.
Simbolikong sandali: Naganap ito habang nagbibigay ng talumpati si Macron sa pandaigdigang pulong sa New York para sa mapayapang solusyon sa isyu ng Palestina.
Pahayag ni Macron
“Hindi na maaaring maghintay ang Pransya para kilalanin ang Estado ng Palestina,” aniya.
Binanggit niyang pananagutan ng buong mundo ang kabiguan sa pagtatamo ng makatarungang kapayapaan sa Gitnang Silangan.
Iginiit din niya na hindi pa natutupad ang pangakong pagtatatag ng estadong Arabo sa Palestina, kaya’t tungkulin ng pandaigdigang komunidad ang pagguhit ng landas tungo sa kapayapaan.
Lumalawak na Pagkilala
Bago pa ito, iniulat ng Interior Ministry na 52 munisipyo na ang unang nagtaas ng watawat ng Palestina bilang hamon sa pamahalaan.
Nangyari ito isang araw matapos kilalanin ng Britanya, Kanada, Australia at Portugal ang Palestina bilang isang malayang bansa.
Sa bagong pagdami ng mga pagkilala, umabot na sa 146 mula sa 193 kasaping bansa ng United Nations ang pormal na kumikilala sa Estado ng Palestina.
