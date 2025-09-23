Pangulo ng Iran, Tumulak Patungong New York para sa Pagtitipon ng UN

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Umalis si Pangulong Masoud Pezeshkian mula Tehran patungong New York ngayong Martes ng umaga upang dumalo at magsalita sa ika-80 Pangkalahatang Asemblea ng United Nations.
Seremonyal na Paalam: Ipinadala siya ng pormal nina Mohammad Reza Aref, unang pangalawang pangulo, at Hojjatoleslam Mohsen Qomi, pinuno ng internasyonal na ugnayan ng tanggapan ng Pinakamataas na Pinuno, kasama ng ilang ministro at mga opisyal.
Layunin ng Pagbisita: Bukod sa kanyang talumpati sa Asemblea, makikipagpulong ang pangulo sa ilang pinuno ng estado at kay UN Secretary-General.
Karagdagang Programa: Ayon sa tagapayo sa pulitika na si Mehdi Sanaei, nakatakda rin si Pezeshkian na makipagtagpo sa mga think tank, iba’t ibang organisasyon, at mga Iranianong naninirahan sa Estados Unidos sa panahon ng kanyang pananatili sa New York.
