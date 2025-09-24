Pambansang Pagkakaisa ng Iran at Pagbibigay-diin sa Nuclear Self-Sufficiency – Talumpati ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran (1 Mehr 1404 / 23

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinigyang-diin ni Ayatollah Khamenei, ang Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, sa kanyang talumpating telebisyon ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mamamayan ng Iran bilang isang “bakal na kamao sa noo ng kaaway” at tinalakay ang tatlong pangunahing punto.
1. Kahalagahan ng Pambansang Pagkakaisa
Ang pagkakaisa ng mamamayan ang pangunahing dahilan ng kabiguan ng mga kaaway sa 12-araw na digmaan at iba pang banta.
Binigyang-diin na ang anumang pagtatangkang maghasik ng alitan mula sa labas, tulad ng pagkakaiba-iba ng lahi o politika, hindi magiging epektibo.
Ang Iran ngayon ay katulad ng Iran noong 23 at 24 Khordad: mga lansangan ay puno ng mga taong nagkakaisa, may matitinding panawagan laban sa kaaway at matibay na suporta sa pamahalaan.
Lahat ng mamamayan at opisyal ay may pananagutan sa pagpapanatili at pagpapalakas ng pagkakaisang ito.
2. Kahalagahan ng Uranium Enrichment at Nuclear Self-Sufficiency
Ang uranium enrichment ay isang makabago at ekonomikong tagumpay na may aplikasyon sa: agrikultura, industriya, kalusugan, nutrisyon, edukasyon, at produksyon ng kuryente.
Sa pamamagitan ng pagsusumikap ng mga siyentipiko at eksperto, ang Iran ay nakamit ang mataas na antas ng teknolohiyang nuklear.
Layunin ng mga kaaway ang pigilin ang Iran sa paggawa ng nuclear weapons; binigyang-diin ng Iran na walang nuclear weapons at hindi gagawa nito, ngunit ipagpapatuloy ang enrichment hanggang 60%.
Ipinakita ng karanasan sa JCPOA (nuclear deal) na ang pakikipag-usap sa Amerika nang walang garantiya ay walang silbi at mapanganib.
3. Paninindigan laban sa Banta at Pakikipag-usap sa Amerika
Ang pakikipag-usap sa Amerika sa kasalukuyang sitwasyon ay hindi makakatulong sa pambansang interes at magdudulot lamang ng dagdag na pressure at pagpataw ng mas marami pang kahilingan.
Ang karanasan ng nakaraang 10 taon sa JCPOA ay nagpakita na ang pagtanggap sa kahilingan ng kabilang panig pinahina ang bansa.
Tanging paraan para sa progreso at seguridad: palakasin ang bansa sa larangan ng militar, agham, pamahalaan at organisasyon.
Karagdagang Puntos
Pagdiriwang ng pagsisimula ng bagong taon ng paaralan at pagbibigay-diin sa kahalagahan ng talento ng kabataan ng Iran.
Pagkilala sa tagumpay ng mga estudyante at atleta sa pandaigdigang kompetisyon.
Pagpupugay sa mahalagang papel ni Martir Sayyed Hassan Nasrallah at pagpapatuloy ng kanyang adhikain.
Pagbibigay-diin sa pagtitiwala sa Diyos at sa mga Imam, at paggamit ng pambansang determinasyon para sa pag-unlad ng bansa.
Konklusyon:
Binigyang-diin ni Pinuno Khamenei ang pagkakaisa ng bansa, nuclear self-sufficiency, at pagpapalakas ng bansa sa lahat ng aspeto. Binanggit din niya na ang pakikipag-usap sa Amerika sa ilalim ng banta ay walang silbi at mapanganib. Ang pagpapanatili ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad sa agham at depensa ay pangunahing haligi ng kapangyarihan at seguridad ng Iran.
