Misteryosong Pagsabog Malapit sa Barkong “Deir Yassin”; Mga Drone, Lumilipad sa Itaas ng Karaban ng “Sumud”

Detalye ng Insidente
Sa pahayag ng Moroccan Sumud Fleet, sinabing apat na projectile ang pinakawalan ng mga drone kagabi, dahilan upang i-activate ang emergency protocol sa lahat ng barko.
Naiulat ang pansamantalang pagkasira ng komunikasyon sa ilang yunit.
Labindalawang (12) drone ang lumilipad sa mababang altitude sa ibabaw ng barkong “Alma”, habang mas marami pang drone ang papalapit sa iba pang barko ng karaban.
Wala namang naiulat na nasawi o nasirang kagamitan. Isa sa mga projectile ay smoke bomb, at ang isa ay bumagsak sa dagat nang hindi pa natutukoy ang pinagmulan.
Konteksto at Banta ng Israel
Bago pa ang insidente, nagbabala ang Israel na hindi nito papayagang makarating ang pandaigdigang karaban ng Sumud sa Gaza Strip upang basagin ang mahigit dalawang taon nang blokeyo.
Sa pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Israel, iginiit nilang ang paglalayag ng karaban ay umano’y kaalyado ng Hamas, at ang pagpasok nito sa lugar ay itinuturing na paglabag sa batas at banta sa seguridad.
Layunin ng Karaban
Ang “Global Sumud Fleet” ay nagsimula ng paglalayag bilang isang makataong misyon para lumikha ng humanitarian corridor at wakasan ang matagal nang sea blockade ng Gaza—isang hakbang na umani ng matinding reaksiyon mula sa Israel at iba pang bansang nag-aalala sa seguridad.
Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbabantay sa sitwasyon habang nananatiling tensiyonado ang paligid ng mga barko, at wala pang kumpirmasyon kung sino ang nasa likod ng mga drone at pagsabog.
