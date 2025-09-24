Tahimik na Krisis ng Ketong sa Yemen / Panganib ng Pagbabalik ng Sakit Pagsapit ng 2030

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kabila ng higit 14,000 na naitalang kaso ng ketong sa Yemen sa mga nagdaang dekada, ang pambansang programa ng bansa laban sa sakit ay hirap sa kakulangan ng gamot at pondo. Kung hindi magpapatuloy ang tulong pinansyal at suplay ng gamot, mananatiling malabo ang pangarap ng Yemen na maabot ang “zero leprosy” pagsapit ng taong 2030.
Patuloy na nakikipagbuno ang mga pasyenteng may ketong sa Yemen sa tatlong pangunahing kalaban: walang katapusang digmaan, matinding kakulangan ng gamot, at ang mapanghusgang pagtingin ng lipunan na nagdudulot ng pang-iisa at diskriminasyon.
Bumababa ang lokal at pandaigdigang suporta, at nagbabala ang pambansang programa na maaaring muling sumiklab ang ketong matapos ang mga taon ng unti-unting pagbaba ng kaso—isang banta na magpapalala sa paghihirap ng daan-daang pasyente at kanilang mga pamilya.
Mga Datos at Kasalukuyang Kalagayan
Simula nang magsimula ang paggamot, mahigit 14,800 kaso na ang naitala sa buong Yemen.
Sa kasalukuyan, tinatayang may 7 pasyente sa bawat 10,000 katao.
Sa taong ito lamang, halos 350 bagong kaso ang naiulat, at humigit-kumulang 200 kaso noong 2023–2024.
Pinaniniwalaang mas mataas ang tunay na bilang dahil sa malalayong lugar at kaguluhan na pumipigil sa maayos na pagbabantay.
Ang maiinit at mahalumigmig na rehiyon ang may pinakamataas na antas ng impeksiyon.
Kakulangan ng Gamot at Serbisyo
Noon, libreng ibinibigay ng World Health Organization (WHO) ang mga pangunahing gamot laban sa ketong, ngunit mula noong nakaraang taon ay lalong naging mahirap ang pagkuha ng suplay. Tumigil din ang karagdagang tulong mula sa ibang mga organisasyon, dahilan para maantala ang paggamot at mawalan ng mga pantulong na gamot ang mga pasyente.
Matinding Pagdurusa ng mga Pasyente
Dahil sa mga pamahiin at takot sa sakit, maraming pasyente ang nakararanas ng matinding stigma: sila’y itinatakwil, nakararanas ng kahirapan at karahasan, at madalas ay nagkakaroon ng depresyon at labis na pag-iisa.
Serbisyong Ipinagpapatuloy
Sa kabila ng lahat, patuloy na nag-aalok ang pambansang programa ng:
Libreng pagsusuri, paggamot, at monitoring ng mga pasyente.
Aktibong paghahanap sa mga kaso sa liblib at delikadong lugar.
Edukasyon at kampanya para sa maagang pagtukoy, pag-iwas, at pagbawas ng diskriminasyon.
Rehabilitasyon at suporta upang maisama muli sa lipunan ang mga naapektuhan.
Pangunahing Hamon at Kinabukasan
Ang digmaan at kawalan ng seguridad ang pinakamalaking hadlang.
Kakulangan sa pondo ang nagdulot ng pagtigil ng ilang proyekto, pagbaba ng suweldo, at pag-alis ng ilang kawani.
Panawagan
Hangad ng programa ang “Zero Ketong, Zero Kapansanan, Zero Diskriminasyon” pagsapit ng 2030. Ngunit kung walang tuloy-tuloy na suportang pinansyal at suplay ng gamot sa susunod na limang taon, may panganib na bumalik ang mataas na kaso at komplikasyon ng ketong, at muling mapunta ang Yemen sa madilim nitong nakaraan.
