Paglipad ng mga Drone sa Itaas ng Barkong “Deir Yassin” Patungong Gaza

Ang Moroccan Resistance Fleet, na bahagi ng Pandaigdigang Flotilla ng Katatagan upang basagin ang pagbara sa Gaza, ay nag-ulat na tatlong drone ang lumipad sa itaas ng barkong "Deir Yassin" habang ito'y naglalayag patungong Gaza Strip.
Ibinahagi ni Wael Nawar, tagapagsalita ng pambansang komite ng Moroccan Fleet, ang balita sa kanyang opisyal na pahina sa Facebook. Sinabi niya: “Tatlong drone ang lumilipad sa ibabaw namin at ang isa ay labis na lumapit sa barko,” nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye.
Nauna nang kinumpirma ni Nawar na noong Sabado ng gabi, isang drone ang nakita ring lumilipad sa itaas ng flotilla upang suriin ang sitwasyon. Ang mga pahayag na ito ay bahagi ng isang bidyo mula mismo sa barkong “Deir Yassin,” na anim na araw na ang nakalilipas nang umalis sa pantalan ng Tunisia.
Dagdag niya: “Ang paglipad ng mga drone ay hindi nagdulot ng takot o pangamba sa mga kalahok; handa kami para sa anumang senaryo.”
Ibinahagi rin ni Nawar na matapos ang anim na araw na paglalayag, lumabas na sila sa teritoryal na tubig ng Italya, partikular sa paligid ng isla ng Sicily, at ngayon ay nasa malalayong tubig malapit sa Greece. Aniya, maayos ang kalagayan ng lahat at buo ang loob nilang tapusin ang misyon para basagin ang blockade ng Gaza.
Ang barkong “Deir Yassin” ang nangunguna sa flotilla at babagalan ang takbo upang makasabay ang ibang mga barko, upang sabay-sabay at may pare-parehong bilis ang pagdating sa destinasyon.
Binigyang-diin ni Nawar na ilang araw na lang ang nalalabi bago marating ang Gaza. Sa kabila ng limitadong suplay, masungit na panahon, at kapasidad ng barko na may 24 na sakay, nananatiling mataas ang moral at matatag ang determinasyon ng mga kalahok.
Sa huli, ipinahayag niya ang pag-asa na ang pagdating ng 50 barko mula sa iba’t ibang panig ng mundo sa baybayin ng Gaza ay makatutulong upang mapatigil ang digmaan at mawakasan ang pagkubkob, at nanawagan sa lahat ng mga bansa na kumilos laban sa patuloy na patayan, pagpatay sa lahi, sapilitang pagpapalikas, at gutom na dinaranas ng Gaza.
