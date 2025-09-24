Muling Paggamit ng Amerika ng Veto laban sa Ceasefire sa Gaza, Patunay ng Pamumuno Nito sa Digmaan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Seyed Jamil Kazem, pinuno ng Al-Wefaq Council ng Bahrain, na ang muling paggamit ng Estados Unidos ng veto sa Security Council ng UN laban sa resolusyon para sa ceasefire at pag-alis ng blockade sa Gaza ay isa na namang ebidensiya na pinamumunuan ng Washington ang digmaan.
Ibinigyang-diin ni Kazem na ang hakbang na ito ay dagdag patunay na ang Amerika ang pangunahing responsable sa lahat ng krimen ng pagpatay at “genocide” na, aniya, naitala at napatunayan ng United Nations at isinasagawa ng rehimeng Israeli.
Tinuligsa rin niya ang tinawag niyang “diplomasya ng dahas” ng Amerika—isang patakaran na umano’y layong baguhin ang pandaigdigang balanse at hatiin ang mundo sa mga panrelihiyon, etniko, at lahing pook sa pamamagitan ng mga digmaan, malawakang pagpatay, blockade, at pagpapatuyo sa mga mahahalagang yaman.
Dagdag pa ni Kazem, ang naturang estratehiya ay walang kapupuntahan at tiyak na mauuwi sa kabiguan, na mag-iiwan sa Estados Unidos ng pangmatagalang kahihiyan at malinaw na pagkalugi.
………….
328
Your Comment