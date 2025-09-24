Puna ni Abbas Araghchi sa Kabiguan ng Pandaigdigang Komunidad na Pigilan ang mga Krimen laban sa Sangkatauhan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Seyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na ang lumalalang sitwasyon sa Kanlurang Asya, lalo na ang patuloy na “genocide” sa Gaza, ay malinaw na nagpapakita ng kabiguan ng pandaigdigang komunidad na igalang ang pandaigdigang batas at pigilan ang mga krimen laban sa sangkatauhan.
Nagsalita si Araghchi sa High-Level Meeting ng Global Development Initiative sa New York na may temang “Renewed Commitment to Original Aspirations, Unity for a Brighter Global Development Future”.
Sa kanyang talumpati, binigyang-diin niya ang mga sumusunod na pangunahing punto:
Malalim na Hindi Pagkakapantay-pantay: Patuloy na kinakaharap ng mga umuunlad na bansa ang istruktural na kawalan ng balanse sa pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya, pinansyal at pangkalakalan, habang lumalala ang kahirapan, gutom, at kawalan ng seguridad sa pagkain.
Digital Divide: Ipinahayag niya ang pagkabahala sa lumalaking agwat sa teknolohiya, partikular sa larangan ng artificial intelligence, at nanawagan ng patas at inklusibong pamamahala sa mga teknolohiyang ito.
Paglabag ng mga Bansang Maunlad: Binatikos niya ang ilang mayayamang bansa dahil sa pagpapatuloy ng mga unilateral na parusa at proteksiyunistang polisiya na pumipigil sa paglago ng ekonomiya at napipinsala ang karapatang pantao sa mga bansang target.
Krisis sa Kanlurang Asya: Binanggit niya na ang dayuhang okupasyon, agresyon, at kawalan ng katarungan ay nagbabalikwas sa mga nagawa ng pag-unlad at nagdudulot ng kawalang-stabilidad sa buong rehiyon at mundo.
Nanawagan si Araghchi na palakasin muli ang multilateral na kooperasyon at tanggihan ang unilateralism na aniya’y banta sa pandaigdigang kapayapaan, seguridad, at pag-unlad. Idinagdag niya na ang Global Development Initiative ay maaaring gumanap ng mahalagang papel upang bigyang-boses ang mga umuunlad na bansa at lumikha ng kapaligirang angkop para sa napapanatiling kaunlaran.
