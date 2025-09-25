$89 Milyong Pinagsamang Tulong mula sa Qatar at Saudi Arabia para sa Pamahalaan ni Julani sa Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang bihirang hakbang, naglaan ang Saudi Arabia at Qatar ng $89 milyon upang suportahan ang mga empleyado ng pampublikong sektor sa Syria.
Ayon sa ulat ng Saudi Press Agency (SPA), ang Kaharian ng Saudi Arabia, sa pamamagitan ng Saudi Development Fund, at ang gobyerno ng Qatar, sa pamamagitan ng Qatar Development Fund, ay pinagsamang naglaan ng $89 milyon upang suportahan ang mga empleyado ng pampublikong sektor sa Syria sa loob ng tatlong buwan.
Ayon sa SPA, layunin ng pinagsamang tulong na ito na palakasin ang mga napapanatiling paraan ng kabuhayan at makatulong sa komprehensibong pagbawi ng ekonomiya. Ang inisyatibang ito ay nakikipag-ugnayan sa United Nations Development Programme (UNDP) upang ipatupad ang isang proyekto para sa suporta na naglalayong palakasin ang pagpapanatili, pagpapalakas ng mga sistema, pagsulong ng financial inclusion, at pag-usad patungo sa sustainable development sa Syria.
Dagdag ng SPA, ang tulong na ito ay magkakaroon ng mahalagang papel sa pagtamo ng mga ambisyosong layunin sa kaunlaran, makabuluhang sumusuporta sa mga kritikal na oportunidad para sa Syria at sa mga mamamayan nito, at sumasalamin sa internasyonal na kooperasyon at pagkakaisa sa pag-unlad upang maisakatuparan ang mga layunin ng sustainable development, habang nag-aambag sa panlipunang paglago at kasaganaan sa ekonomiya sa Syria.
…………
328
Your Comment