Pulis ng Sweden: Ang Sunog sa Moske ay Iniimbestigahan Bilang Posibleng Sadyang Atake

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniimbestigahan ng pulis ng Sweden ang sunog na naganap sa isang moske sa lungsod ng Hultsfred, na ganap na nagwasak sa gusali, bilang posibleng sadyang atake.
Batay noong gabi ng Lunes ngayong linggo sa lungsod ng Hultsfred, mabilis na kumalat ang apoy sa gusali ng moske, na dati ay simbahan at kalaunan ay naging moske, at tuluyang nawasak ito.
Ayon sa mga ulat, walang naiulat na nasugatan, ngunit ang gusali ay ganap na nasira.
Sinabi ni Michael Hesselgard mula sa Komite ng Serbisyong Pang-emergency ng Hultsfred tungkol sa insidente:
"Hindi namin alam kung paano nagsimula ang sunog, ngunit mabilis itong kumalat sa gusali ng moske. Ang gusali ay ganap na masisira at hindi na magagamit para sa anumang bagay."
Nanatili ang mga rescue at emergency teams hanggang umaga sa lugar upang tuluyang mapatay ang apoy, at pagkatapos nito ay nilimitahan ng pulis ang lugar upang masimulan ang imbestigasyon.
Ayon kay Patrick Fors, tagapagsalita ng pulisya ng Hultsfred, iniimbestigahan ang insidente bilang posibleng sadyang sunog, dahil sa kasalukuyan ay hindi pa malinaw kung bakit nagkaroon ng apoy sa gusali.
