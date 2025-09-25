Haring ng Espanya sa United Nations: Dapat Kaagad Itigil ng Rehimeng Israel ang Pagpatay sa mga Inosenteng Tao sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Felipe VI, Haring ng Espanya, sa pulong ng General Assembly ng United Nations, ay mariing kinundena ang mga krimen ng hukbong Israel sa Gaza at nanawagan ng agarang pagtigil sa mga “pinakawalang-responsableng atake” laban sa mga sibilyan. Binanggit niya sa kanyang talumpati na hindi maaaring manahimik ang pandaigdigang komunidad sa pagpatay sa mga bata at kababaihang Palestino, at ang makatarungang solusyon ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang malayang estado ng Palestina.
oong Miyerkules, 24 Setyembre 2025 (2 Mehr 1404), sa ika-80 regular na pulong ng General Assembly ng UN, hayagang kinondena ni Felipe VI ang agresibong patakaran ng Israel sa Gaza.
Binanggit niya ang pagbomba sa mga ospital, paaralan, at mga lugar ng mga refugee, at sinabi:
"Ito ay nakakagimbal na gawain na sumisira sa konsensya ng sangkatauhan. Dapat iparinig ng pandaigdigang komunidad ang kanilang boses, dahil ang pagpapatuloy ng mga pag-atake ay hindi lamang banta sa mga Palestino kundi pati na rin sa dangal ng buong sangkatauhan."
Ginamit ni Felipe VI ang salitang “massacre” (pagpatay) upang ilarawan ang mga aksyon ng Israel, sa kabila ng pag-iwas ng maraming kanluraning pamahalaan na gamitin ang ganitong terminolohiya. Itinanggi rin niya ang anumang pagpapaliwanag mula sa Tel Aviv:
"Walang dahilan ang makapagpapawalang-bisa sa pagbomba sa mga kababaihan, bata, at walang kalaban-laban na mga refugee."
Ang kanyang talumpati ay ibinigay sa gitna ng lumalaking pag-iisa ng Israel sa pandaigdigang entablado, habang tumataas ang presyon sa Estados Unidos, pangunahing kaalyado ng Tel Aviv, upang itigil ang pagpigil sa mga resolusyon na sumusuporta sa mga Palestino.
Sa pagtatapos, nanawagan siya sa pandaigdigang komunidad para sa “moral na tapang”, hinihikayat ang mga pamahalaan na tumindig kasama ng mga inosenteng Palestino sa halip na suportahan ang mga mananakop, at hindi hayaang muling masaksihan ng kasaysayan ang massacre at ethnic cleansing.
