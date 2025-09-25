Ang Artipisyal na Intelihensiya ay Isang Malaking Pagkakataon para sa Pagbabago at Pagpapahusay ng Hawzah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Hojjatoleslam wal-Muslimin Mir Mohammadi, direktor ng Sentro ng Serbisyo para sa mga Hawzah Islamiya, ang artipisyal na intelihensiya (AI) ay isang malaking oportunidad para sa pagbabago at pagpapahusay ng kahusayan sa mga hawzah. Binanggit niya ang mga paalala ng Supreme Leader hinggil sa kahalagahan ng teknolohiya, AI, at pag-aaral ng hinaharap: higit sa dalawampung taon na ang nakalipas, nagbabala na ang lider tungkol sa pangangailangang tutukan ang teknolohiya, ngunit sa praktika, kaunti lamang ang pansin na naibigay. Ngayon, mahalagang suriin kung gaano tayo ka-epektibo sa elektronisasyon, awtomasyon, intelihensyalisasyon, AI, at teknolohiya ng quantum, at maaaring ang ilang kasalukuyang hamon ay bunga ng kakulangan sa pansin sa mga aspetong ito.
Sa isang espesyal na pagpupulong para sa mga direktor at eksperto sa teknolohiya ng mga sentro ng hawzah, binigyang-diin ni Mir Mohammadi na ang AI at mga makabagong teknolohiya ay hindi banta kundi oportunidad para sa pagpapahusay ng kahusayan at pag-aaral ng hinaharap sa mga hawzah. Idinagdag niya na ang pagtatatag ng isang komprehensibong sistemang pang-impormasyon at pag-iwas sa duplikasyon ng gawain ay pangunahing kondisyon upang magamit nang tama ang mga kapasidad ng teknolohiya.
Binanggit din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at kolaborasyon sa mga aktibidad na may kaugnayan sa teknolohiya, pati na rin ang tamang paggamit ng pondo ng publiko, pagtukoy sa mga panganib, at pagbibigay ng siyentipikong solusyon.
Aniya, ang mga ganitong pagpupulong ay may malaking halaga upang lumikha ng pagsasama ng isip at brainstorming, matukoy ang mga suliranin sa teknolohiya sa mga sentro, at makahanap ng solusyon. Inaasahan niyang magpapatuloy ang mga pagpupulong na ito dahil napakahalaga ng gawain. Dagdag pa niya, dapat tumaas ang kolaborasyon sa pagitan ng mga sentro ng hawzah upang mabawasan ang mga umiiral na problema.
Pinasidhi niya rin ang pananagutan sa wastong paggamit ng pundo ng mga Muslim at ipinunto ang malaking responsibilidad sa bagay na ito. Minsan, may mga gastusin sa iba't ibang sentro na kung may kolaborasyon, ay maaaring mabawasan.
Binanggit ni Mir Mohammadi ang halimbawa ng mga ulema at ang kanilang pag-iingat sa pangangalaga ng pondo ng publiko, at idinagdag: dapat din tayong maging maingat sa paggamit ng pondo ngayon. Ang pag-unlad at pagpapahusay ay mahalaga, ngunit ang pag-uulit ng gastusin at duplikasyon ay magiging dahilan ng pananagutan sa Araw ng Paghuhukom.
Ipinaalala niya na ang mga resulta ng pagpupulong ay dapat magkaroon ng kongkretong outputs at maipasa sa mga nakatataas na opisyal upang magamit. Ang mga sentro ay dapat maging pamilyar sa mga isyu sa teknolohiya at magbigay ng solusyon sa mga suliranin. Sa kasalukuyan, kaunti lamang ang pokus sa “pagsosolusyon ng problema” sa bansa; karaniwan ay tinatrato ito bilang isang simpleng isyu, samantalang mas mahalaga ang sistematikong paglapit sa problema, at ang pinakamataas na antas ay paglikha ng sistema at lipunang nakabatay sa solusyon. Sa ganitong paraan, nagreresulta ito sa inobasyon, pagbuo ng teorya, at produksyon ng kaalaman, na inaasahan ding bunga ng mga pagpupulong.
Binigyang-diin din niya ang pangangailangan na malinaw na tuklasin ang mga problema at alisin ang hindi kinakailangang paghahati-hati ng mga sentro ng hawzah, dahil sa Araw ng Paghuhukom, hindi tayo tatanungin tungkol sa mga hangganan ng sentro, kundi sa ating pamamahala sa pondo at serbisyo sa tao.
