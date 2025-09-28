Video | Talumpati ng Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah, Sheikh Naeem Qassem, sa Unang Anibersaryo ng Pagkamartir nina Sayyid Hassan Nasrallah at Say
28 Setyembre 2025 - 07:54
News ID: 1732182
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inilahad ng Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah, Sheikh Naeem Qassem, ang kanyang talumpati sa unang anibersaryo ng pagkamartir nina Sayyid Hassan Nasrallah at Sayyid Safi al-Din. (Ang ibinigay na ulat ay nagpapabatid lamang ng lugar at okasyon ng talumpati; wala nang karagdagang nilalaman ng mismong pahayag ang nakasaad sa teksto.)
