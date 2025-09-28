Si Larijani ay Nakipagpulong sa Punong Ministro ng Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nakipagpulong si Ali Larijani, Kalihim ng Kataas-taasang Konseho ng Pambansang Seguridad ng Iran, kay Punong Ministro ng Lebanon, Nawaf Salam.
Nagkaroon sila ng pag-uusap ngayong hapon ng Sabado bilang bahagi ng pagpapatuloy ng mga konsultasyong diplomatiko ni Larijani sa Beirut.
Bago ito, nakipagkita rin si Larijani kay Nabih Berri, ang Speaker ng Lebanese Parliament, at inilarawan niya ang nasabing pulong bilang “makabuluhan at kapaki-pakinabang.”
Dumating si Larijani sa Beirut kaninang umaga upang lumahok sa seremonya ng paggunita sa mga martir ng kilusang paglaban, partikular sa mga yumaong Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah na sina Sayyid Hassan Nasrallah at Sayyid Hashim Safi al-Din.
