Naiulat na Larawan / Sa Kabiserang Lungsod ng Sana’a, Yemen: Milyun-milyong Tao sa Martsa para Suportahan ang Gaza
28 Setyembre 2025 - 08:10
News ID: 1732186
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Naiulat na Larawan / Sa Kabiserang Lungsod ng Sana’a, Yemen: Milyun-milyong Tao sa Martsa para Suportahan ang Gaza Naganap ngayong araw sa kabisera ng Yemen na Sana’a ang isang napakalaking pagtitipon ng mamamayan—isang milyun-milyong martsa na may temang “Kasama ang Gaza… Yemen ng Pananampalataya sa Pakikibaka, Katatagan, at Pagkilos.” Ang masiglang demonstrasyon ay ginanap bilang hamon laban sa patuloy na pag-atake ng mga puwersang Israeli at bilang pagpapatuloy ng kanilang suporta para sa mamamayang Palestino. …………… 328
