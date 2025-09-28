Ulat ng ABNA mula sa Beirut: Paggunita sa Unang Anibersaryo ng Pagkamartir ni Sayyid Hassan Nasrallah – Ang “Pinunò ng Paninindigan” ay Mananatiling B

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Beirut, Lebanon – Isang taon na ang nakalilipas mula nang mamatay si Sayyid Hassan Nasrallah, ang tinaguriang “Pinunò ng Paninindigan” at dating Kalihim-Heneral ng Hezbollah. Ngayong araw, libo-libong mamamayan mula sa iba’t ibang panig ng Lebanon at mga tagasuporta ng kilusang paglaban ang nagtungo sa kabisera upang gunitain ang kanyang alaala at muling ipahayag ang kanilang katapatan sa mga layunin at prinsipyo ng kanyang pakikibaka.
Malawakang Pagdalo at mga Panauhin
Mula pa kaninang umaga, dagsa ang mga tao sa lugar ng seremonya kung saan maingat na inihanda ang mga hakbang para sa isang maringal na paggunita. Nagpatugtog ng mga awit ng paglaban at sinalubong ang mga dumalo ng pagbasa mula sa Banal na Qur’an. Dumalo rin ang mga kilalang personalidad, kabilang si Ali Larijani, Kalihim ng Kataas-taasang Konseho ng Pambansang Seguridad ng Iran, kasama ang iba pang matataas na opisyal ng Iran at mga kinatawan ng mga samahang panrelihiyon at panlipunan.
Kasama sa delegasyong Iranian sina Hojjatoleslam Qomi, Ayatollah Mohsen Araki, at iba pang mga kleriko at opisyal. Bago magsimula ang pangunahing programa, nakipag-usap si Larijani sa ama ng nasirang lider upang magpahatid ng pakikiramay.
Mga Talumpati at Pahayag
Sa kanyang mensahe, ang kinatawan ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko ng Iran ay naghatid ng pagbati at basbas mula kay Ayatollah Khamenei, at tiniyak na ang pangalan ni Nasrallah ay mananatiling nakaukit sa puso ng mga Muslim at mga mananampalataya.
Si Ayatollah Mohsen Araki ay nagbigay-diin na ang “tagumpay ay tiyak” para sa mga Palestino at sa kilusang paglaban, at nanawagan ng patuloy na katatagan hanggang sa tuluyang paglaya ng Jerusalem at Palestine.
Talumpati ni Sheikh Naim Qassem
Ang pangunahing talumpati ay ibinigay ni Sheikh Naim Qassem, kasalukuyang Kalihim-Heneral ng Hezbollah. Sa kanyang emosyonal na pananalita, sinabi niyang bagama’t pumanaw na si Nasrallah, “mas buhay at nagniningning” ang kanyang presensya. Pinuri niya si Nasrallah bilang isang lider na tapat sa Islam at sa gabay ng mga Imam, at nagsabing iniwan nito ang isang maliwanag na landas para sa kilusang paglaban.
Binanggit din ni Qassem ang malaking ambag ni Sayyid Hashim Safi al-Din, na kasabay na ginunita, at ang kanyang dedikasyon sa pagsasanay, edukasyon, at pangangalaga sa mga pamilya ng mga martir.
Mariing tinutulan ni Qassem ang mga panukalang tanggalin ang armas ng Hezbollah, at sinabing handa silang harapin ang anumang pag-atake. Pinuri rin niya ang tulong ng Iran at binati ang mga mamamayan ng Yemen para sa kanilang mga sakripisyo.
Panata ng Katapatan
Sa pagtatapos, tatlong beses niyang inulit ang pangako: “Mananatili kami sa aming kasunduan.” Iginiit niyang ang mga tagasuporta ng paglaban ay handang mag-alay ng buhay at hindi tatalikod sa laban hanggang sa ganap na paglaya ng Palestine.
Alaala ng Pag-atake
Ang seremonyang ito ay ginugunita rin ang malagim na pag-atake ng Israel isang taon na ang nakararaan sa Beirut, kung saan nasawi si Nasrallah, ilan pang mataas na pinuno ng Hezbollah, at si Heneral Abbas Nilforoushan ng Islamic Revolutionary Guard Corps.
Ang paggunita ay nagsilbing patunay na ang “Sid of Resistance” ay patuloy na nagbibigay-inspirasyon at nagbubuklod sa mga tagasuporta ng paglaban sa Lebanon, Palestine, at sa buong rehiyon.
