Nagbalik ang mga Parusa ng UN laban sa Iran; Mabilis na Tugon mula sa Tehran laban sa European Troika

Nagpahayag ang Alemanya, Pransiya, at Britanya—na kilala bilang European Troika—na muling ipinatupad ang mga parusa ng United Nations laban sa Iran matapos paganahin ang tinatawag na mekanismo ng gatilyo (snapback). Tinuligsa ito ng Tehran bilang isang hakbang na "walang bisa."
Detalye ng Hakbang
Ayon sa ulat ng Al Jazeera Net, isinagawa ng tatlong bansang Europeo ang hakbang matapos ang pag-expire ng takdang-panahon para sa mekanismo ng gatilyo.
Ipinahayag nila na ang pagbabalik ng mga parusa ay bunga ng umano’y hindi pagtupad ng Iran sa mga kasunduan kaugnay ng programang nukleyar nito.
Kabilang sa mga parusang ito ang pagbabawal sa pagbebenta ng armas at mas mahigpit na mga hakbang pang-ekonomiya.
Sa kanilang pahayag, hinimok ng European Troika ang Iran na umiwas sa anumang kilos na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon, at nanawagang payagan ang agarang pagpasok ng mga inspektor ng International Atomic Energy Agency (IAEA) sa mga pasilidad na dati umanong tinarget ng US at Israel noong Hunyo.
Posisyon ng Estados Unidos
Sinabi ni Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, na:
“Ipinapakita ng pagbabalik ng mga parusa ng UN na hindi magpapadala ang pandaigdigang komunidad sa mga banta ng Iran at kailangang managot ang Tehran.”
Dagdag pa niya, nananatiling bukas ang daan para sa diplomasya at maaaring makamit ang isang bagong kasunduan kung nanaisin ng Iran.
Tugon ng Iran
Isang mambabatas ng Iran (na hindi pinangalanan) ang nagkomento na ang mekanismo ng gatilyo ay “huling bala ng Kanluran,” at kapag ito’y pinaputok, wala nang ibang sandata ng presyon ang mga bansa sa Europa.
Bilang tugon, ipinauwi ng pamahalaang Iranian ang mga embahador nito mula sa Pransiya, Alemanya, at Britanya para sa konsultasyon.
Konteksto
Noong huling bahagi ng Agosto, inumpisahan ng Troika ang proseso ng snapback upang maibalik ang mga parusang naalis matapos ang kasunduang nukleyar noong 2015. Nabigo ang pagsisikap ng Russia at China na pahabain ang negosasyon sa UN Security Council, kaya’t awtomatikong naipatupad ang mga parusa mula hatinggabi ng Sabado (oras ng GMT).
Ayon sa mga analista, ang pagbabalik ng mga parusa ay nagbabalik din ng Kanluran “sa panimulang punto,” at muling binubuksan ang lumang usapin kung paano pipigilan ang programang nukleyar ng Iran.
