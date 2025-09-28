United Nations at Afghanistan: Tigil ang Diplomasya at Ang Upuang Walang May-ari

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mula nang muling bumalik sa kapangyarihan ang Taliban noong Agosto 2021, nananatiling isa sa pinakamahirap at pinakasensitibong usaping diplomatiko ang kinatawan ng Afghanistan sa United Nations (UN). Hanggang ngayon, nasa kamay pa rin ng kinatawan ng dating pamahalaan ang opisyal na upuan ng Afghanistan, samantalang nabigo ang Taliban na makamit ang pormal na pagkilala.
Kasalukuyang Kalagayan
Patuloy na nakalista ang Nasir Ahmad Faiq, kinatawan ng dating gobyerno, bilang opisyal na kinatawan ng Afghanistan sa UN.
Sa ikaapat na sunod na taon, wala pa ring pangalan ng kinatawan ng Taliban sa pormal na talaan ng mga delegado sa UN General Assembly.
Hindi pa rin kinikilala ng pandaigdigang komunidad ang pamahalaan ng Taliban, dahilan upang hindi sila makakuha ng upuan.
Kahalagahan ng Upoan
Hindi lamang simbolo ang upuan ng Afghanistan sa UN; ito ay daan para sa:
Kooperasyong pang-ekonomiya at makatao
Pagpapanatili ng presensya ng Afghanistan sa mga pandaigdigang desisyon
Dahil dito, nag-aalala ang mga mamamayan ng Afghanistan kung saan hahantong ang kasong ito.
Pinagmulan at Kasaysayan
1945: Naging miyembro ang Afghanistan sa UN mula nang ito ay itatag.
1979–1989 (Panahon ng Sobyet): Nanatili ang kinatawan ng pamahalaang sinusuportahan ng Moscow, kahit walang kinatawan ang mga Mujahideen.
1996–2001 (Unang Pamumuno ng Taliban): Hindi kinilala ng UN at karamihan ng mga bansa ang pamahalaan ng Taliban; nanatili ang upuan sa pamahalaan ni Burhanuddin Rabbani.
Pagkatapos ng 2001: Bumalik ang mga kinatawan ng bagong gobyernong sinuportahan ng Kanluran.
2021: Muling bumalik sa kapangyarihan ang Taliban, na nagdulot ng panibagong krisis sa representasyon.
Mga Balakid
Kawalan ng Pandaigdigang Pagkilala – Mariing tinututulan ng US at mga kaalyado nito ang pagbibigay ng upuan sa Taliban dahil sa mga isyu sa karapatang pantao at karapatan ng kababaihan.
Problema sa Pananalapi – Mahigit $900,000 ang hindi pa nababayarang kontribusyon ng Afghanistan, kaya nawalan na rin ito ng karapatang bumoto sa General Assembly.
Mga Pananaw
Nasir Ahmad Faiq: Iginiit na ang upuan sa UN ay mahalagang instrumento para ipagtanggol ang interes ng mamamayang Afghan.
Suhail Shaheen (kinatawan ng Taliban sa Doha): Naniniwalang labag sa prinsipyo ng UN ang patuloy na pagkakakilanlan ng kinatawan ng dating gobyerno.
Omar Samad (dating diplomat): Naniniwalang ang patuloy na kalagayan ay lalong naglalayo sa Afghanistan mula sa komunidad internasyonal.
Pagkakahati ng Pandaigdigang Komunidad
Kanluran (US, EU): Mahigpit na tumututol sa pagbibigay ng upuan sa Taliban.
Rusya at Tsina: Mas bukas ang posisyon ngunit ginagamit ang usapin bilang pang-diplomasyang presyon.
Mga Bansang Rehiyonal (Pakistan, Iran, Gitnang Asya): Nakikipag-ugnayan sa Taliban dahil sa ugnayang pang-ekonomiya at heograpiya ngunit hindi sumusuporta sa pagbago ng kinatawan sa UN upang iwasang sumalungat sa pandaigdigang opinyon.
Buod
Ang kaso ng upuan ng Afghanistan sa UN ay higit pa sa isang seremonyal na isyu; sumasalamin ito sa banggaan ng mga pandaigdigang interes at kapangyarihan. Hanggang walang iisang pagkakasundo sa pandaigdigang antas para kilalanin ang pamahalaan ng Taliban, mananatiling “upuang walang may-ari” ang posisyon ng Afghanistan—at mawawalan ang bansa ng direktang boses sa isa sa pinakamahahalagang entablado ng mundo.
………….
328
Your Comment