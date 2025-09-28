Komprehensibong Plano para sa Pagpapatupad ng Islamic Banking System sa Ghana

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang kilalang banking consultant sa Ghana ang nagharap ng malawakang plano para maitatag ang isang lehitimong sistemang Islamic banking sa bansa.
Pangunahing Detalye
Dr. Richmond Atuahene, senior consultant ng National Banking College of Ghana, ay nagbigay ng sampung rekomendasyon sa polisiya upang matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng Islamic banking framework.
Inilabas ang mga mungkahing ito kasabay ng hakbang ng Bangko Sentral ng Ghana na tapusin ang mga patnubay sa regulasyon bago Disyembre 2025.
Nakaplanong magsimula ang mga lisensiyadong institusyon ng mga serbisyong pinansiyal na walang interes pagsapit ng 2026.
Nilalaman ng Pananaliksik
Sa kanyang pag-aaral na pinamagatang “Mga Hamon at Usapin ng Islamic Banking sa Ghana”, iminungkahi ni Dr. Atuahene ang:
Limang-taong estratehiya na may matibay na batayang legal.
Mga produktong alinsunod sa Sharia para sa iba’t ibang pangangailangang pinansyal.
Pagpapalawak ng financial inclusion upang mas maraming mamamayan ang makinabang.
Pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang institusyon para sa kaalaman at pondo.
Edukasyon at Pagsasanay
Binanggit niya ang kailangan ng espesyal na pagsasanay para sa mga banker, tagapagbantay (regulators), at mga eksperto sa Sharia.
Nanawagan din siya sa paglikha ng mga programang akademiko at propesyonal hinggil sa Islamic banking.
Pagtitiwala ng Publiko
Pinayuhan ang malawakang kampanya ng impormasyon at kooperasyon ng mga lider na Muslim at Kristiyano upang makuha ang tiwala ng lipunan.
Binigyang-diin ang kahalagahan ng transparency, matatag na corporate governance, at malinaw na regulatory framework.
Layunin
Ayon kay Dr. Atuahene, kung maisasakatuparan ang mga rekomendasyong ito, may potensyal ang Ghana na maging sentro ng Islamic banking sa Kanlurang Aprika, na magbubukas ng bagong yugto ng patas at makataong pananalapi para sa bansa at sa rehiyon.
